Raviennakko: Comistukselle varustemuutos 6-vuotiskauden avaukseen – "Kokeillaan nyt tällaista"

Maanantain pääpelin Euronelkun avauskohteena Turun Metsämäessä ajetaan kylmäveristen 2100 metrin tasoitusajo, jossa enintään 37 500 euroa ansainneet starttaavat matkaan paalulta.Lähdön suosikkikaksikko on perusmatkalta starttaavat Teijan Romeo sekä Comistus, jotka ottivat jo viimeksi ennen joulua yhteen Teivossa. Tuolloin Teijan Romeo oli kärkipaikalta ykkönen ennen rinnalla ravannutta Comistusta.”Viime startti oli ihan hyvä, ja kaikki hevosella on mennyt hyvin tuon jälkeen kotioloissa. Kunhan Comistus muistaa olevansa työmaalla, niin odotan siltä pärjäämistä”, valmentaja Saku Mikkola toteaa.Menneellä 5-vuotiskaudella Comistus kilpaili 17 kertaa totosijoin 4–4–3. Ansioitaan hevonen kasvatti reilun 29 000 euron verran, ja sijoittui muun muassa Derbyssä neljänneksi.”Aika pitkä kausi. Kesällä toki tuli taukoa, kun hevonen hieman sairasteli ja kärsi limaongelmista. Hyvin se silti kuntoutui Derbyyn. Comistuksen piti jäädä tauolle jo aiemmin, mutta treeniolosuhteet ovat olleet haastavat, joten olemme sitten jatkaneet vielä kilpailemista”, Mikkola sanoo.Turussa Comistuksen varustukseen tehdään pieni muutos, kun kokolaput vaihtuvat reiällisiin kokolappuihin. Mikkola toivoo muutoksen tuovan hevoselle vielä hiukan lisäpuristusta loppusuoralle.”Viimeksi se ei nähnyt kaveria sisäpuolella, joten kokeillaan nyt tällaista. Taktiikan suhteen Jukka (Torvinen) saa vapaat kädet, sillä hän tuntee Comistuksen hyvin jo entuudestaan”, Mikkola päättää.