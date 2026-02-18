Raviennakko: Core päättää pitkän kilpailutaukonsa Vermossa – "Tekisi vain hyvän ja tasapainoisen suorituksen"

Keskiviikkona Vermon Toto75-kierroksen avauskohteessa Seppo Suurosen tallin tähtioreihin lukeutuva Core kilpailee ensimmäistä kertaa sitten toukokuun 2024. Syynä pitkään taukoon ovat olleet jalkamurheet ja siitoskiireet.”Alkuun tuli jalkamurheita, ja kesän hevonen sitten oli siitospuuhissa Rautiaisen Terholla. Kysyntä siitoksessa oli oikein positiivinen oriin saatua kahdeksankymmentä tammaa”, Suuronen taustoittaa.Tammikuun puolivälissä nyt 10-vuotias Core juoksi Jokimaalla koelähdön Esa Holopaisen ohjastamana. Paluustartti Vermossa on kylmäveristen 2120 metrin tasoitusajo, missä Core starttaa Holopaisen ajamana matkaan takamatkan kolmosradalta. Suuronen kertoo olevansa odotuksien suhteen matalalla profiililla.”Kotoa tullaan lähes suoraan starttiin, joten en tänään usko hevosen voittoon. Tekisi vain hyvän ja tasapainoisen suorituksen, että sen pääsisi ilmoittamaan viivalle uudestaan. Starttien myötä vire voisi sitten kohentua”, Suuronen ajattelee.Oriin jalkaterveyden säilyessä hyvänä on tulevana kesänä tarkoitus keskittyä kilpailemiseen.”Alkukauden startit ratkaisevat, mutta näillä näkymin Core ei tänä vuonna ole käytettävissä siitokseen. Meillä ei pysty sitä hommaa enää kotona tekemään, joten hevonen tulisi siirtää taas kesäksi Terholle. Katsotaan nyt kuinka Core lähtee menemään”, Suuronen kertoo.Juvalaistallin toinen tauolta palaaja Vermossa on ravien päätöslähdössä kuusivuotiskautensa avaava Editor.”Tauko on pitkä, mutta hevonen on treenannut kotona hyvin. Näistä lähtökohdista tuntuisi, että hevonen tarvitsee muutaman startin ollakseen parhaimmillaan”, Suuronen sanoo.