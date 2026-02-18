Core, Esa Holopainen
Core on voittanut 17 uransa 43 startista.Kuva: Anu Leppänen
Ravit

Raviennakko: Core päättää pitkän kilpailutaukonsa Vermossa – "Tekisi vain hyvän ja tasapainoisen suorituksen"

Vermon Toto75-kierrosta ryydittää lähes 30 000 euron jackpot.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Seppo Suuronen
Vermon ravit
Core

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi