Stonecapes Yoda ja Olli Koivunen
Uranus Orden (6) oli pitkään kiinni voitossa, mutta selästä iskenyt Stonecapes Yoda (1) puristi niukasti edelle.Kuva: Laura Koskenniemi
Ravit

Stonecapes Yoda vei ensimmäisen erän – Derby-karsinnat täydessä vauhdissa

Hevosurheilu seuraa karsintaillan tapahtumia.
Julkaistu
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Derby-karsinnat
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