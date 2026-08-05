Stonecapes Yoda vei ensimmäisen erän – Derby-karsinnat täydessä vauhdissa

Vermon Toto75-kierros on pyörähtänyt käyntiin. Kyseessä on ravivuoden kuumin keskiviikko, sillä illan aikana selvitetään Suuren Suomalaisen Derbyn finalistit. Jokaisesta kuudesta karsinnasta kaksi parasta etenee puolentoista viikon kuluttua ajettavaan loppukilpailuun.1. Derby-karsintaEnsimmäisessä karsinnassa suurimmaksi suosikiksi luotettiin Kuopio Stakesin sankari Piccolo Cocktail. Se lähti reippaasti liikkeelle, mutta Hannu Torvisen ohjastama Uranus Orden eteni määrätietoisesti rinnalle ja painui johtopaikalle.Iikka Nurmonen nosti Piccolo Cocktailin nopeasti toiseen ulos keulahevosen rinnalle edenneen Bad Habitsin kantaan. Täten Olli Koivusen ajama Stonecapes Yoda eteni johtavan perään.Loppusuoralla Hannu Torvinen lähti ajamaan alta pois, ja selässä vaaninut Stonecapes Yoda sai mahdollisuuden. Se käänsi tiukan kamppailun edukseen, ja yllätys näki täten päivänvalon. Piccolo Cocktail kiri lopulta kolmanneksi, mutta jäi finaalin ulkopuolelle. Voittotulokseksi kirjattiin 14,4akp.”Meillä oli paras mahdollinen lähtöpaikka. Ehkä yksi pari kauemmas jäätiin alussa, mitä olin ajatellut, mutta sekin muuttui kaksi kierrosta ennen maalia. Saatiin kaksisataa metriä ennen maalia tilaa, ja hevonen kiri voittoon”, Olli Koivunen iloitsi.2. Derby-karsintaToisessa karsinnassa Brutal Match löi juoksulle alkutahdit, mutta Tapio Perttusen suojatti Like My Dream siirtyi vajaa kierros juostuna tuulenhalkojan paikalle.Toinen lähdön kuumista suosikeista Callela Classico eteni ulkopuolelle, mutta ei saanut lopulta keulahevosesta otetta. Tämä kaksikko vei finaalipaikat. Brutal Match liftasi 2.sisältä kolmanneksi. Voittotulos oli täsmälleen sama kuin ensimmäisessä karsinnassa."Pikkuisen oli liikaa painetta hevosessa, mutta lopputulos oli kuitenkin hyvä. Jos se vain pysyy rauhallisena, niin matka ei ole sinänsä ongelma", Tapio Perttunen jutteli voittoisissa tunnelmissa..Valtakunnan voitokkain jälleen parasKarsintojen välissä ajettiin suomenhevosten pronssidivisioonaa. Tällä kaudella peräti kymmenen kertaa hienolle hiekalle kääntänyt Vilkkeen Villi otti jälleen omansa tuttuun tapaan keulapaikalta.Tuloksena oli kauden yhdestoista täysosuma, ja hevonen on tällä hetkellä valtakuntamme voitokkain ravuri."Tosi mukava ja nätti lähtö oli tänään. Tästä on hyvä jatkaa. Mennään päivä kerrallaan, ja jalat maassa eteenpäin", Teemu Okkolin totesi. .juttu päivittyy...