Derby ratkesi uskomattomaan trilleriin – Weikko ehti viime tipassa ykköseksi

Ari Moilasen ohjastama Henkinen ampui ulkoradalta kärkeen. Sen rinnalle nousi toisessa kaarteessa Seppo Suurosen tallin Cimallus, ja kisan kaksi ainoaa tammaa lähtivät yrittämään karkumatkaa.Henkisen valmentaja Vesa Lipsanen sai jännittää pitkään ihan voittoa, ja Cimallus oli myös loppuun saakka kärkikuvioissa. Sen sijaan Antti Ojanperän tallin Alarik Huikea oli poissa tolaltaan, eikä se missään vaiheessa saanut pääryhmää kiinni. Hannu Torvisen ohjastama Weikko juoksi pitkään sen takana, eikä sekään meinannut millään saada myllyään pyörimään.Kärjen vauhti tasaantui loppua kohden selvästi, ja samaan aikaa Weikko sai loikkarin silmään. Marginaali ykkössijan suhteen jäi lopulta pieneksi, sillä loppukaarteessa kärkiryhmän takana uutta uskoa hakenut Heikki Hoffrenin valmentama Häijymies tuli vauhdilla sisäradan ohituskaistaa. Se oli lopulta maalissa selvästi kakkosena.Voittajakehässä päästiin kuulemaan Weikon taustavoimien hämmentyneet taustatoimat, sillä hetkeä aikaisemmin oltiin nähty huikea jännitysnäytelmä."Jännää oli", Torvinen myönsi. "Viimeisellä 150 metrillä se lähti erikoisen kovasti ryntäämään. Alussa oltiin vähän kaukana. Hevonen oli tosi rento ja rauhallinen. Voimia jäi älyttömästi jäljelle, mutta jännää se oli alusta loppuun", Hannu Torvinen kommentoi. Weikon valmentaja Öystein Tjomsland oli myös mukana juhlissa."Hieno kokemus. Oli jännittävää lähdön aikana. Weikko teki fantasisen loppumatkan", Tjomsland kommentoi.Pekka Lillbacka joutui hetken vetämään henkeä, ennen kuin sai kommenttinsa annettua."Aika lailla tyhjä pää. Weikko on kuitenkin oma kasvatti. Aika kova paikka", Pekka Lillbacka kertoi.