Weikko (2) tulee ulkoa ja on ykkösenä maalissa. Sisäradalta ohituskaistaa pitkin tullut Häijymies on mainio kakkonen. Kuvakulma valehtelee marginaalin.Kuva: Roosa Lindholm
Ravit

Derby ratkesi uskomattomaan trilleriin – Weikko ehti viime tipassa ykköseksi

Suomenhevosten Derby oli erikoinen kilpailu. Kisan lopulta nimiinsä vienyt Weikko oli vielä kierros jäljellä tuhottoman kaukana kärjestä.
Kasvattajakruunu

