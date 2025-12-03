Milla, Mikael, Pauli ja Tuula Pitkänen ovat vuosien aikana päässeet iloitsemaan Stride-kasvattiensa menestyksestä.
Milla, Mikael, Pauli ja Tuula Pitkänen ovat vuosien aikana päässeet iloitsemaan Stride-kasvattiensa menestyksestä.Kuva: Anu Leppänen
Ravit

Dominant Stride tavoittelee Vermosta jo neljättä peräkkäistä voittoa – "Ensimmäistä kertaa näin pitkällä kilpailureissulla"

Milla Pitkänen tuo Dominant Striden Vermoon toiveikkaana.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Vermon ravit
Milla Pitkänen
Dominant Stride

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi