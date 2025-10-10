Dorea Fridon ja Tuukka Variksen tyylinäyte Porin perjantai-illan karsintaraveista.
Dorea Fridon ja Tuukka Variksen tyylinäyte Porin perjantai-illan karsintaraveista.Kuva: Nelli Saari
Ravit

Dorea Frido yllätti karsintavoitolla, Massimo Hoist suosikkina St. Legeriin

Perjantai-iltana ratkottiin niin St. Legerin kuin Satakunta-ajon finalistit.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Dorea Frido
Pori
St. Leger
Satakunta-ajo
Tuurin Toive
massimo hoist

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi