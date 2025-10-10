Dorea Frido yllätti karsintavoitolla, Massimo Hoist suosikkina St. Legeriin

Suomen Mestaruuden jälkeen pikkuhuilin saanut Massimo Hoist otti odotetusti karsintavoiton, vaikkakin vaikeimman kautta. Seitsemännestä ulkoa oli maltillisen matkavauhdin jälkeen tulemista, ja kirikierroksella kauden lämminverivaltiaalta vaadittiin voiton eteen ulkoradoilla 11,2-vauhtinen kirikierros.Sisäratajuoksulla kärkirintamaan nousivat myös Ginza ja Neymar Web. Viidennestä ulkoa päätösringin alussa aina kärkeen asti iskenyt Corazon Combo otteli sekin pitkään voitosta.”Kova juoksun Massimo Hoist joutui tekemään”, Hannu Torvinen tunnusti ratahaastattelussa. ”Korvat jäivät kiinni. Aina se jaksaa tsempata, oli edelleenkin tosi hyvän tuntuinen. Tosi hyvin ori on suorittanut koko kauden, ja kaikki vaikuttaa olevan hyvin, mutta jotenkin tuntuu, että se on nyt vielä paremman tuntuinen.”Kärkikvartetin lisäksi finaalipaikan ottivat 4-vuotiaat Daisy Garden, Knight Rider Hoss sekä Halley Wania ja Fortunewheelgarden.Ensimmäisessä karsinnassa kenttä oli auki suosikki Ze On Alman jäätyä pois. Tilaisuuden käytti parhaiten hyväkseen sisäratajuoksun jälkeen sujuvasti kirikaistalle päässyt Dorea Frido, joka oli lähdön vähiten pelatuimpia.Markku Niemisen suojatin edellä vetänyt Arctic Emerald kamppaili toiseksi ennen pitkältä pakilta kovaa kirineitä Crepe Matchia ja Main Stagea, joiden tehtävästä muodostui hänniltä odotetun vaikea.Myös Hannu-Pekka Korven tallin Icella ja One Of etenivät karsintalähdöstä loppukilpailuun, samoin kuin Christine L Garden ja Callela Ellen.Satakunta-ajon toinen karsintalähtö typistyi kahden poisjäännin myötä kahdeksan hevosen mittelöksi, josta karsiutui ainoastaan maalisuoralla hylkäykseen laukannut I.P. Tykki. Toista rataa vetänyt Rebyytti otti omansa johtaneen Juhokustin rinnalta. Tämä ehti loppukaarteessa ottaa lyhyen laukan, mutta piti toiseksi.Paalulta Satakunta-ajon finaaliin ja sen ennakkosuosikkina starttaavan Siirin Toiveen ei tarvinnut näyttää vielä karsinnassa kaikkeaan. Kirikierroksen helposti 27-kyytiä tullut tappioton Petrin Laineen suojatti oli omaa luokkaansa. Tuplapotti Pee ja Ejnar kamppailivat takana kakkossijasta.