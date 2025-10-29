Double Strike käänsi tiukan taiston edukseen Vermossa – ”Oli meidän ainoa keinomme voittaa tänään”

Tommi Kylliäisen ohjastama Double Strike kiersi lyhyen matkan kisassa keulassa ravanneen Shaqirin rinnalle. Double Strike langetti painetta keulahevoselle, josta hankki otteen juuri ennen maalipaalua. Ruuna ravasi ennätyksensä 1,12,5a/1620 metriä.Kylliäinen oli edellisviikolla tiukan valinnan edessä, kun hänen piti valita ajokkinsa. Hän oli ajanut sekä Shaqirin että Double Striken viime kisat. Molempien ravureiden tuntemisesta oli iso etu.”Koitimme pitää mahdollisimman kovaa tempoa matkalla. Double Strike ei ole niin nopea hevonen kuin Shaqir, joten se oli meidän ainoa keinomme voittaa tänään”, Kylliäinen paljasti voittajahaastattelussa.Shaqiria ohjasti hevosen valmentaja Niko Huuskola. Hän ei ollut TotoTV:n haastattelussa katkerana.”Shaqir oli hyvä, mutta kaveri parempi vaan.”Viviennen kiriruuti kuivaaArto Hammarin valmentama ja ohjastama Vivienne V. nappasi kauden avausvoittonsa. Viisivuotias salolaistamma esitti terävän loppuvedon, joka kantoi sen parhaaksi. Merja von Weissenberg omistaa voittajan.”Merjalle kiitos, että on antanut meille mahdollisuuden näin hienon hevosen kanssa. Odotan tammalta jatkossa vielä enemmän kuin tänä päivänä”, Hammar puhui.Tammadivisioonakarsinnassa kouvolalaisen Timo Ukkolan suojatti Oon Leidi kirkasti viimeviikkoisen kakkossijansa. Jarmo Saarela istui kuskinpukilla. Hämeenkoskelainen ylsi myös toiseen voittoon, kun hänen ohjastamansa Revenge Vici kirmasi parhaaksi ennätysajallaan 1.13,1a/1620 metriä.Sahalahdelta käsin nykyisin operoiva Henna Halme ajoi yllätysvoiton valmentamallaan Lady Cherillä.”Tosi hyvin on kotiuduttu. Aikansa vie toki, että oppii treenaamaan ja toimimaan uusissa maastoissa. Meillä on tosi hienot hevoset, ja tästä on hyvä jatkaa”, Halme kertoi kuulumisiaan.Haastajadivarissa saarijärvisen Kimmo Aholan valmentama Gary la Marc esitti voittoisan loppuvedon.XL Toto65 -pelissä laukesi takuupotti, ja ainoa täysosuma palkittiin 60 000 eurolla. .XL Toto65:n hulppeat jäähyväiset – takuupotti laukesi viimeisellä kierroksella