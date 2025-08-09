Ninja Zon yllätti Tammavaltikan toisessa osalähdössä, kokonaiskisan vei EL Indeed

Elina Laakkosen valmentama EL Indeed lopetti perjantaina maililla kolmannesta ulkoa hurjasti ykköseksi. Hannu Torvisen ohjastama tamma oli lauantaina 2640 metrin matkalla kolmas maalissa, ja vei kokonaiskilpailun ykkössijan."Hieno tamma. EL Indeed taisi väliyönä syödä vähän liikaa, mutta muuten palautuminen meni ihan hyvin. Siitosura lähenee, ja se on ehkä edessä jo ensi vuonna", hevosen valmentaja Elina Laakkonen kommentoi.Toisen osalähdön sankaritar oli Jukka Torvisen ohjastama Ninja Zon, joka hämmästytti hurjalla loppukirillään. Timo Korvenheimon valmennettava ehti laukata kiihdytyksessä, mikä nosti entisestään suorituksen arvoa. Kokonaiskilpailussa Ninja Zon nousi neljänneksi, eikä voittokaan jäänyt kauaksi. Hevosen hoitaja Annika Luukkainen oli muiden taustavoimien tavoin ihmeissään.."Olen jotenkin vähän hämmentynyt. Tamma yllätti alussa, kun se laukkasi, mutta myös lopussa. Ninja Zon on hevosena kotona täydellinen, kun se toimii kuin ajatus. Elämä voisi olla tylsää, jos kaikki olisivat samanlaisia", Luukkainen nauroi. Aleksi Kytölän valmentama Bright Diamond järjesti Forssan Toto75-kierroksen jättiyllätyksen. Sen ohjastaja Elina Leinonen oli jo aikaisemmin iltapäivällä voittanut nuorten ohjastajien Salamakypärät-osalähdön, mutta Pilvenmäki ponnahduslauta -finaalissa oli tarjolla peräti 10 000 euron ykköspalkinto..Bright Diamond pujotteli johtavan takaa tasaisessa kolmen hevosen maalintulossa Leinosen kannustamana voittajaksi."Tosi hyvät tunnelmat", Elina Leinonen kommentoi. "Ne startit, mitä olen hevosella ohjastanut, niin se on mennyt tosi hienosti. Tänään kävi kaikki joulut juoksun suhteen. Valmentajan kanssa puhuttiin, että meillä voisi olla nappireissulla mahdollisuus, vaikka lähtö oli täynnä tosi hyviä hevosia. Ensimmäisellä yrityksellä se lähti voltista hienosti matkaan. Kun lähtö uusittiin, niin pelkäsin, että lähteekö se ravilla toista kertaa. Innokkaasti se lähti. Loppukaarteessa oltiin juuri päästy toiselle radalle, kun keulahevonen laukkasi. Päästiin tulemaan, mutta en ollut varma maalin kohdalla, miten meidän kävi. Hieno voitto", Leinonen iloitsi..Hopeadivisioonan paras oli Jarno Kauhasen valmentama Marlon Boko. Se iski maalisuoralla Santtu Raitalan ajamana ylivertaista vauhtia kärkeen.Suomenhevosten pronssidivisioona oli samalla Allan Korven muistoajo. Parhaaksi osoittautui Jussi Suomisen valmentama Laurilan Jokeri, joka kiri neljännestä ulkoa sinnikkäästi ykköseksi.Juha Lindroos on tehnyt lahjakkaan Vonkarin valmentajana tehnyt hienoa työtä, ja Forssasta tuli yksi voitto lisää. Toto75-kierroksen muut voittajat olivat Christa Packalénin valmentama Centodieci ja Elina Laakkosen treenaama EL Kazaam..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 2 Marlon Boko, 22,98 %, 0,39 €Toto75-2: 7 Laurilan Jokeri, 13,25 %, 2,30 €Toto75-3: 5 Bright Diamond, 1,16 %, 126,91 €Toto75-4: 4 Vonkari, 50,15 %, 281,28 €Toto75-5: 3 Centodieci, 18,59 %, 1252,62 €Toto75-6: 1 EL Kazaam, 21,12 %, 5118,73 €Toto75-7: 1 Ninja Zon, 3,16 %7 oikein: 82 923,45 €6 oikein: 339,06 €5 oikein: 11,36 €Vaihto: 305 139 €.Forssan Toto75-pelissä vain yksi täysosuma – moni tuli silti iloiseksi