EL Indeed vei Tammavaltikan kokonaiskilpailun Hannu Torvisen ajamana.
EL Indeed vei Tammavaltikan kokonaiskilpailun Hannu Torvisen ajamana.Kuva: Anu Leppänen
Ravit

Ninja Zon yllätti Tammavaltikan toisessa osalähdössä, kokonaiskisan vei EL Indeed

Forssan Tammavaltikka ratkaisiin perjantain ja lauantain lähtöjen kokonaisaikojen perusteella.
Julkaistu
Loading content, please wait...
EL Indeed
Tammavaltikka

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi