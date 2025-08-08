Tammavaltikka starttasi Forssassa – EL Indeedin voima puhui lyhyelläkin matkalla

Tammavaltikan avausmatka käynnistyi yllätyksellisesti, kun keulaan ei avannutkaan starttiraketti Caia vaan toiseksi uloimmalta radalta startannut Fortunewheelgarden. Se avasi puolikkaan 07,5 ja kilometrin 12,0.Sen jälkeen keulaan eteni Ecstasy, ja peli näytti ratkenneen. Hannu Torvinen lähti kuitenkin EL Indeedillä sinnikkääseen takaa-ajoon, joka tuotti tuloksen vähän ennen maalia. Voitto heltisi ajalla 11,8 ennen Ecstasya ja sen taakse lopussa pussiin jäänyttä Fortunewheelgardenia. Christine L Garden oli maalissa neljäs."EL Indeed teki tosi hienon juoksun ja tuloksen jo viimeksi, vaikkei ollutkaan kuin viides. Nyt oli tietysti paljon hyviä tammoja vastassa, mutta tämä on yksi parhaita mitä olen ajanut", Hannu Torvinen kehui voittajahaastattelussa."Tosi kaukana oltiin, mutta kun lähdettiin takasuoralla ulkoradoille, tamma tuntui tosi hienolta. Hyvältä näyttää huomista pitkää matkaa ajatellen, mailista olin etukäteen enemmän huolissani."Lauantain päätösmatkalle EL Indeed lähtee kymppiradalta 0,4 sekunnin johdossa ennen Ecstasya, 0,7 sekuntia edellä Fortunewheelgardenia ja 0,8 sekuntia edellä Christine L Gardenia. Voitto ratkeaa yhteen laskettujen kokonaisaikojen perusteella..Uuden sankarittaren vuoro – "En sitten miettinyt yhtään että lähdetäänkö, kun kutsu tuli".Mestari monessa mielessä – "Ratamestarin hommassa on sellainen selittämätön mielihalu tehdä mahdollisimman hyvää jälkeä"