Eleni muistutti kirivoimastaan Vermossa

Nousijadivisioonakarsinnassa kisannut Eleni suuntasi kolmannen radan veturiksi jo reilu kierros maaliin. Vihtiläisen Bengt Nordmanin silmäterä puski kauden toiseen voittoonsa väkivahvasti.”Eleni on oikein mukava ja miellyttävä hevonen ajaa. Tänään se teki kaiken lisäksi hyvän juoksun. Se eteni tosi hyvin”, ohjastaja Tommi Kylliäinen kehui SE-tammaa.Kuusivuotiaan Elenin voitto oli 6-vuotiaan kauden toinen ja uran seitsemäs.Raviratsastuksessa yllätysvoittajaPrix Du Nord -karsinnassa kilpailtiin montéssa eli raviratsastuksessa.Miisa Pulkkasen ohjastama Onnenhuuma osallistui lajiin toisen kerran urallaan. Ensimmäinen yritys yli kaksi vuotta sitten ei tuonut toivottua tulosta, mutta Vermossa tärähti.Salolaisen Juha Päivärinteen kasvattama, omistama ja valmentama Onnenhuuma ylsi yllätysvoittoon, vaikka sortui lähtölaukalle.”Onnenhuuma kuumeni lähdönuusinnoista. Alkulaukka tuli sen takia, että hevonen oli niin ahkerana. Onneksi se antoi laukan nopeasti alas, eikä käynyt kuinkaan”, Pulkkanen puhui.Keulapaikka oli kullanarvoinenKylmäveristen tasoitusajossa Ari Moilanen oli terävänä Imutellan rattailla. Takamatkalta lähtenyt valjakko panosti alkuun ja livahti kärkipaikalle. Marttilassa asuvan Erkki Jänkälän valmennettava hallitsi voittoon helposti.Nelivuotias Imutella on voittanut urallaan neljästi. Yhtä vailla jokainen tamman ykköstiloista on tullut keulapaikalta.”Johtopaikalta se on parhaiten suorittanut. Sinne kun pääsimme, ratkesi paljon meidän osalta”, kuski vahvisti.Moilanen jatkoi kehumalla Imutellaa.”Imutella on tosi hyväravinen hevonen ja se on kiva ajaa. Mielestäni tällä on vielä paljon annettavaa.”Hurjavauhtisessa lähdössä vihtiläisen Niko Huuskolan valmentama Magic Love esitti voittoisan loppukirin.Ykköstilat Vermon päälähdöissä nappasivat myös Perfecto, Bluejeans N Johnny ja Drogon.