Eleni jyräsi voittoon pitkällä kirillään.
Eleni jyräsi voittoon pitkällä kirillään.Kuva: Laura Koskenniemi
Ravit

Eleni muistutti kirivoimastaan Vermossa

Kotiradan tamma Eleni esitti parastaan Vermon keskiviikkoraveissa.
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