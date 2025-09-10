E.L.Maestrolle neljäs voitto putkeen – ”Oppii koko ajan”

Asikkalalaisen Elina Laakkosen valmentama E.L.Maestro on avannut kilpauransa väkevästi. Nelivuotias ruuna sortui laukalle kesäkuussa Jyväskylässä suorittamassa avauskisassaan ja jäi kolmanneksi. Sen jälkeen E.L.Maestro ei ole parempaansa kohdannut.Hannu Torvisen ohjastama E.L.Maestro kilpaili keskiviikkona Vermossa Kohti divisioonia -lähdössä. Valjakko marssi kärkipaikalle, jossa kiihdytti vauhtinsa päätöspuolikkaalla hurjiin 1.10,5-lukemiin. E.L.Maestro hallitsi vakuuttavasti.”Hevonen menee tosi helposti ja oppii koko ajan. Se oli tänäänkin tosi rento ja meni tarpeen mukaan. Tosi hyvä suoritus taas”, Torvinen kehui voittajahaastattelussa.Torvinen povasi EMP-Invest Oy:n omistamalle ja kasvattamalle E.L.Maestrolle valoisaa tulevaisuutta.”Kaikki vaikuttaa tosi hyvälle. Siinä on paljon potentiaalia nousta sarjoissaan.”Hymy oli hyytyäHämeenlinnalaisen Juho Ihamuotilan valmentama Shackhills Dragon esitti parastaan Kyvyt esiin -divisioonakarsinnassa. Henri Bollströmin ajokki kiri maaliin asti uutterasti ja aiheutti jymy-yllätyksen totopelaavalle yleisölle.Bollström ei ollut voiton jälkeen kuin puulla päähän lyöty.”Pieni yllätys voitto oli. Viimeksi kun ajoin hevosta Tampereella, se jäi pussiin kaikissa voimissaan. Nyt saimme mahdollisuuden”, Bollström myhäili.Ohjastaja paljasti voittajahaastattelussa, että hänen hymynsä oli hyytyä loppukaarteessa.”Muutama kompurointi ja laukka-askel tuli. Hevonen oli vielä hyvävoimainen ja korjasi tilanteen itse, ja loppusuoralla laskettiin taas menemään.”Pronssi- vs. hopeadivisioonakarsinnassa ylöjärveläisen Antti Veteläisen tallin Tangen Ove täräytti hirmuyllätykseen.Haastajadivarissa forssalaisen Tapio Mäki-Tulokkaan tallin Coconut Match esitti voittoisan kirin.Pronssidivarissa haminalaisen Pia Huusarin valmentama Readly Eagle voitti selvällä marginaalilla.Veli-Pekka Toivasen ohjastama Ehlert vei nimiinsä lyhyen matkan kisan.