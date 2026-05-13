Estelle Travian teki hervottoman kovan esityksen Mikkelissä – ”Mahtavaa!”

Haastajadivisioonakarsinnassa kilpaillut Estelle Travian juuttui taivaltamaan toisen radan veturiksi. Matkavauhti oli todella reipasta. Vaativasta juoksunkulusta huolimatta 7-vuotias tamma tuli vahvasti maaliin saakka ja voitti ohjastajansa Tommi Kylliäisen mukaan helposti.Avokavioin ensimmäistä kertaa kilpaillut Estelle Travian ravasi uuden upean ennätyksensä 1.10,6a/1609 metriä.”Hevonen näytti oikein hyvältä”, Anne Luttinen havainnoi aidan varresta.”Ajattelin, että tamma menee alle 12-ajan, mutta se menikin alle 11 ja vielä johtavan rinnalta. Mahtavaa!”Kylmäveristen vastaavassa lähdössä Henri Bollströmin ohjastama Editor tsemppasi keulavoittoon.Suuryllättäjä toi ensimmäinen 75-voiton valmentajalleenKylmäveristen lyhyen matkan kilpailussa jysähti totopommi, kun Pekka Vehviläinen ohjasti Välkehtivän yllätysvoittoon. Välkehtivä ohitti suosikin Mikun Marinan aivan viime metreillä.Keuruulaisen Sirkka Penttisen valmennettavat ovat voittaneet kuudesti ennenkin. Näin ison profiilin raveissa ei nappionnistumisia ollut tullut.”Ihan mahtava hetki”, Penttinen sanoi tunteikkaana.Merkintä voittosarakkeeseenLiki vuosikymmenen yhtäjaksoisesti Ruotsissa vaikuttanut Marko Korpi siirtyi marraskuun alussa työskentelemään Journey-tallin hevosten pariin Lahden Jokimaalle.Ensimmäiset Korven valmennettavat nähtiin tositoimissa Suomen puolella maaliskuussa, ja Mikkelissä oli avausvoiton aika. Korven suojatti Winona osoitti kovan kuntonsa kirimällä voittoon kovavauhtisessa kisassa.”Kiva on totta kai voittaa. Sen takia tätä asiaa aika paljon tehdään. Winona on ihan lahjakas hevonen, jolla on hieno suku”, Marko Korpi kertoi voittajasta.Avoimessa lähdössä Jani Ruotsalaisen ohjastama Arctic Emerald palasi voittokantaan kärkipaikalta.Voittoihin Mikkelin päälähdöissä ravasivat myös Mountain Kaeya ja I Don't Care.