Ete Jet puhtaasti paras Tammavaltikassa – "Lähdettiin ihan nollasta liikkeelle"

Hanna Lepistön valmentamat hevoset loistivat Forssan Tammavaltikan toisessa osalähdössä. Vahvin valtti Ete Jet haki kärkipaikan kaksi kierrosta ennen maalia. Tämän jälkeen Santtu Raitala sai ottaa vauhtia pois. Päätöspuolikkaalla vauhti kiihtyi peräti 08,0-lukemiin, kun Iikka Nurmonen laittoi rinnalla juosseella tallikaveri Ginzalla kaiken peliin.Ete Jet vastasi maalisuoralla urheasti. Italialaistamma oli paras jo Tammavaltikan ensimmäisessä osalähdössä perjantaina, jolloin se sivusi mailin matkalla Forssan Pilvenmäen rataennätystä 11,0a. Raitala oli koko matkan luottavainen."Ete Jetin suhteen oli tosi hyvä fiilis. Hevonen tuntui koko viikonlopun oikein hyvältä, ja tänään se oli ennen lähtö jopa paremman tuntuinen kuin perjantaina. Ete Jetillä oli loppukaarteessa hyvä potku ja voimia tallella, vaikka hetken aikaa oltiinkin alakynnessä. Kun sitten vedin maalisuoralla laput, niin Ete Jet ratkaisi homman hienosti omiin nimiinsä", Raitala kommentoi.Ete Jetin valmentaja Hanna Lepistö muistutti, ettei matka Tammavaltikan voittajaksi ole ollut helppo.. "Tamma tuli valmennukseeni puolitoista vuotta sitten. Se loukkasi heti itsensä laitumella. Sen jälkeen lähdettiin ihan nollasta liikkeelle. Silloin ei tiennyt, tuleeko siitä enää edes kilpahevosta", Lepistö kommentoi.Ginza taisteli toisen osalähdön kakkoseksi, ja Lepistön kolmas valmennettava Drogon kiri hurjasti viidenneksi."Ginza meni perjantaina uuden ennätyksensä, vaikka ollaan kuitenkin jo syyskuussa. Tamma oli myös lauantain lähdössä mainio. Olin siihenkin tosi tyytyväinen", Lepistö päätti.Forssan oma ennakkomaksullinen kilpailu Pilvenmäen ponnahduslauta -finaali oli kierroksen toinen herkkupala. Ypäjällä hevosia valmentavan Petra Koivulahden valmentama ja Elina Leinosen ohjastama Zeussin nappasi 10 000 euron ykkösrahat kotiradallaan.Elina Leinonen voitti saman kilpailun viime vuonna yllättäjä Bright Diamondilla. Silloin juuri kukaan ei osannut odottaa Leinosen menestystä, mutta tällä kertaa hän itse ei ollut järin yllättynyt voitosta."Zeussin aloitti hirmuisen hyvin uransa. Viime startissa Turussa sain ensimmäistä kertaa tutustua siihen. Sillä on hyvä potku, ja tykkäsin siitä kovasti. Silloin oli vain epäonnea juoksun suhteen. Tänään päästiin tosi hyvin liikkeelle, ja johtavan selkä kelpasi meille oikein hyvin. Onneksi käänsin lopussa ulos. Zeussin lopetti hienolla tyylillä, ja se vaihtoi tosi nopeasti rytmiä”, Leinonen kommentoi..Mika Mäkelän valmentama Caijus voitti kylmäveristen kovimman lähdön hienolla rytminvaihdoksella johtaneen Uljas Suomalaisen takaa. Sen jälkeen juhlivat Seppo Suurosen valmentama Corea ja Marko Korven hurja Knight Journey.Hannu Hietasen tallin Teijan Romeo oli kierroksen jättiyllättäjä, kun kisan suursuosikki Vilkkeen Villi oli keulasta poissa tolaltaan. Anne Kankaan valmentama Grand Circuit nappasi pronssidivisioonan voiton koko matkan johdon jälkeen..Tammavaltikan kokonaiskisa 2026Sija Nimi 1640m ero 2640 ero Kokonaisajat ero1 Ete Jet 01:56,4 00:00,0 03:16,8 00:00,0 05:13,2 00:00,02 Halley Wania 01:56,5 00:00,1 03:17,3 00:00,5 05:13,8 00:00,63 Ginza 01:57,3 00:00,9 03:17,1 00:00,3 05:14,4 00:01,24 Amanda Evo 01:57,1 00:00,7 03:17,5 00:00,7 05:14,6 00:01,45 Drogon 01:57,3 00:00,9 03:17,5 00:00,7 05:14,8 00:01,66 Unica S.L.M 01:57,3 00:00,9 03:17,7 00:00,9 05:15,0 00:01,87 Ninja Zon 01:57,6 00:01,2 03:18,7 00:01,9 05:16,3 00:03,18 Ray Of Sunshine 01:56,7 00:00,3 03:19,8 00:03,0 05:16,5 00:03,39 BWT Jackpot 01:57,9 00:01,5 03:19,0 00:02,2 05:16,9 00:03,7Fabiaana Hoist 01:57,7 00:01,3 HPLCharma HPL PEL Nightwish HPL P.Ete Jet vei ensimmäisen erän – näistä asemista huomiseen ratkaisevaan osalähtöön.Ginzasta tunnettu Juha Tenhovaara on monipuolinen harrastaja