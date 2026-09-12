Ete Jet on Hanna Lepistölle erityisen tärkeä hevonen. Nyt tamma on myös Tammavaltikan sankaritar.
Ete Jet on Hanna Lepistölle erityisen tärkeä hevonen. Nyt tamma on myös Tammavaltikan sankaritar.Kuva: Jarno Unkuri
Ravit

Ete Jet puhtaasti paras Tammavaltikassa – "Lähdettiin ihan nollasta liikkeelle"

Tammavaltikan kokonaiskilpailun kärkikolmikoksi muodostui Ete Jet, Halley Wania ja Ginza. Hanna Lepistö tallin nappasi sijat yksi, kolme ja viisi.
Julkaistu
Loading content, please wait...
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi