Evartin kiriruuti oli kuivaa.
Evartin kiriruuti oli kuivaa.Kuva: Iita-Maria Ahtiainen
Ravit

Evartin viimeinen kilpailukausi käynnistyi voitolla – ”Päällimmäisenä on mielessä kiitollisuus Evarttia kohtaan”

Kolminkertainen ravikuningas Evartti palasi pitkältä tauolta keskiviikkona Lahdessa ja oli heti voittolyönnissä.
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