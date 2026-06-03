Evartin viimeinen kilpailukausi käynnistyi voitolla – ”Päällimmäisenä on mielessä kiitollisuus Evarttia kohtaan”

Santtu Raitalan ohjastama Evartti kilpaili Kohti Kuninkuusraveja -lähdössä. 15-vuotias konkari kiri kipakasti ja vei voiton, kun Lumettaja sortui hylkäyksen tuoneelle laukalle juuri ennen maalia.Evartin kilpailu oli totoravitasolla ensimmäinen lähes vuoteen. Paikallisraveissa se kilpaili kerran toukokuussa.”Päällimmäisenä mielessä on kiitollisuus Evarttia kohtaan. Se pystyi vielä yhden comebackin tekemään ja voittamaan hienolla tuloksella. Ei olisi muuttanut ajatuksiani suuntaan tai toiseen, olisiko hevonen ollut maalissa toinen tai voittanut”, Raitala puhui voittajahaastattelussa.Evartti on voittanut kaviourilta lähes kaiken mahdollisen. Se on 1 174 685 euron voittosummallaan kaikkien aikojen eniten tienannut suomenhevonen.”On kuin olisi syöty 10 ruokalajin illallinen ja saatu monta lisäruokalajia pyytämättä. Yhtään mitään ei voida olla enää vailla Evartilta. Se mitä hevonen haluaa vielä tarjota, on ylimääräistä.”Karsten vei suurimmat setelitTie Suur-Hollolaan -finaalissa sipoolaisen Tero Pohjolaisen valmentama Karsten osoitti kirivoimansa. Se tuli väkevästi maaliin saakka ja ohitti Smoked Orangen kalkkiviivoilla.”Karsten on tullut joka startissaan tosi hienosti maaliin asti. Se osoitti tänäänkin tosi hienoa kilpailupäätä. Hevosen kehityksen tahti on hyvä”, voittajan ohjastaja Santtu Raitala kertoi 8000 eurolla palkitusta voittajasta.Kyvyt esiin -divisioonakarsinnassa kotiradan Marko Korven valmentama Winona kiri voittoon. Korvelle tuli toinenkin ykköstila, kun Conrads Madeleine nappasi ensivoittonsa.Hopeadivarissa megasuosikin Goodwin Zetin juoksunkulku epäonnistui, eikä menestystä irronnut. Olli Koivusen ohjastama Fly By Me täräytti yllätykseen.Nuorten sarjassa Pekka Korpi yllätti Grace Combon kanssa.Voittoon Lahden päälähdöissä ylsi myös Evert Knows.Toto75 tarjoili suurta rahaa, sillä yhden löytyneen täysosuman myötä 75 000 euron takuupotti laukesi..Evartti ilmoitettu ensi viikon keskiviikoksi Lahteen – ”Tuntuu mielestäni aivan hyvältä”