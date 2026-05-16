Excusez Moi vei perinteikkään Kultaloimen, Caru hurjasteli huipputuloksen 

Porin Toto75-pelin päätöskohteessa Jarno Kauhasen valmentama ja Esa Holopaisen ohjastama Excusez Moi kiersi Kultaloimessa uskomattomasti viimeiseltä sijalta ykköseksi. Matkavauhti oli vielä ruunaa vastaan, mutta keulaan päässyt Combat Fighter joutui maalilinjalla päästämään yllättäjän ohitseen. Viimeiset 800 metriä Excusez Moi lensi 10,3-vauhtia.Jarno Kauhanen oli varsinkin lähdön tapahtumiin nähden aidon yllättynyt voitosta."Ajattelin etukäteen, jos saadaan viimeiset rahat, niin hyvin on mennyt. Kun matkavauhti oli hiljainen, niin uskoin matkalla viimeistenkin rahojen olevan tiukassa. Excusez Moi on parhaimmillaan kova kirihevonen, mutta en uskonut näin korkeaan sijoitukseen. Se on oikein hieno ruuna kaikin puolin. Hevosella on pidemmän aikaa ollut terveyden puolesta asiat hyvin", Kauhanen kertoi. Satakunta Senior oli lopulta Carun näytös. Se iski toisesta ulkoa 600 metriä ennen maalia, ja edessä juossut Alarik Huikea joutui nöyrtymään kakkoseksi. Caru kulki viimeiset 700 metriä peräti 20,3-kyytiä. Sen kilomemtriaika 2140 metrin voltista oli huima 22,3..Harri Sulku on kuusivuotiaaksi varttuneen huippulahjakkuuden valmentaja. "Caru näytti vielä paremmalta kuin viikko sitten Vermossa. Vesa Riikonen hieroi sitä keskiviikkona, ja startin myötä Carulta lähti varmasti muutama kymmenen kiloa ylipainoa pois. Siksi se varmasti oli letkeämpi", Sulku kiitteli.Xtracool Kemp vei mailin pikapyrähdyksen Santtu Raitalan ajamana värikkäiden vaihden jälkeen. Se piti helposti kärkipaikan, mutta hapuili ensimmäisessä kaarteessa ja menetti asemansa. Valjakko nousi puolimatkassa johtavan rinnalle, josta karkumatka kesti maaliin saakka..Valmentaja Mika Haapakangas kehaisi raamikasta ruunaa."Tämän hevosen kanssa on odotettu tätä. Xtracool Kemp näytti viime syksynä vähän luokkaansa ja toivotaan, että saadaan nyt ehjä kausi. Jaksavuus on hevosen paras puoli", Haapakangas kommentoi. Teemu Okkolinin valmentaja ja ohjastama Vilkkeen Villi oli omaa luokkaansa kirihetkellä."Vilkkeen Villi on löytänyt itsensä. Tyyli ja tapa, millä voitto tuli, niin ei voi kuin hattua nostaa hevoselle. Olin alussa viimeisenä ja mietin, että mitä tehdään. Lähdin rohkeasti ajamaan sisäkautta ja sieltä tuli hyvin tilaa. Loppu hyvin, kaikki hyvin", Okkolin iloitsi.Aleksi Kytölän tallin hirmuvire jatkui Toto75-pelin avauskohteessa, kun Santtu Raitalan ohjastama Lunatic Fighter kiersi viidennestä ulkoa koko porukan. Dimitri Palmroosin valmentama R.R. Bastian oli omassa lähdössään keulasta mainio, sillä kierroksen suursuosikki Villiniitti ei saanut siitä otetta.Dimitri Hedmanin tallin hevoset ovat kilpailleet pitkään huimassa vireessä. Frivola Grif on lauantain jälkeen jälleen uusi nimi voittajakehään. Italialaistamma hyödynsi Jukka Torvisen ohjastamana kärjen ylikovan alkuvauhdin.Kolminkertainen ravikuningas V.G. Voitto palasi ennen Toto75-kohteita takaisin voittokantaan, joten valtakunnassa on kaikki hyvin..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 11 Lunatic Fighter, 22,76 %, 0,96 €Toto75-2: 5 R.R. Bastian, 16,43 %, 4,83 €Toto75-3: 1 Xtracool Kemp, 28,60 %, 12,01 €Toto75-4: 3 Caru, 71,51 %, 15,38 €Toto75-5: 8 Frivola Grif, 5,45 %, 77,65 €Toto75-6: 9 Vilkkeen Villi, 47,24 %, 114,65 €Toto75-7: 12 Excusez Moi, 3,44 %7 oikein: 1255,00 €6 oikein: 22,23 €5 oikein: 2,04 €Vaihto 164 236 euroa