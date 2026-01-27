Raviennakko: Explosive Caviar päättää taukonsa Killerillä – "Kärkipäähän sitä odotan"

Kolmannessa kohteessa lähtöviivalla nähdään illan suurin etukäteissuosikki, kun Jouni Hakkisen valmentama Full Send pyrkii jatkamaan uraansa tappioitta.Etukäteen sen kovimmalta haastajalta vaikuttaa Etta Pakkasen valmentama Explosive Caviar, joka palaa kilparadoille reilun viiden kuukauden tauolta.”Positiivisilla ajatuksilla palataan tauolta. En ole hevosta kotioloissa mitenkään hirveästi lennättänyt, mutta niin ei ole tarvinnut tehdä aiemminkaan. Hevosen pitäisi olla ihan hyvä”, Pakkanen kertoo.Tauon syyksi Pakkanen paljastaa Explosive Caviaria riesanneet lihasvaivat.”Ne vaikuttivat tulokseen viimeisessä startissa. Hevonen tuntuu oikein lahjakkaalta, mutta ei olla vielä päästy sen kanssa kertaakaan normaaliin starttirytmiin. Toivottavasti nyt oltaisiin jo opittu toimimaan sen kanssa ja pääsemme vihdoin säännölliseen kilpailurytmiin”, Pakkanen sanoo.Enintään 3500 euroa tienanneiden lämminveristen 2140 metrin ryhmäajossa Explosive Caviar starttaa yhden poisjäännin myötä matkaan radalta seitsemän. Pakkanen myöntää olevansa pettynyt, mikäli hevonen ei osallistu kärkikamppailuun.”Kärkipäähän sitä odotan. Jätetään nyt varustuksesta kokolaput pois, kun viimeksi hevonen oli niillä turhan terävä”, Pakkanen toteaa.