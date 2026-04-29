Fabiana Hoist oli Tammaderbyn karsintojen yllättäjä – ”Ei me sitä juoksupaikkaa pelätty”

Tammaderbyn finalistit ratkottiin kolmessa karsintalähdössä.Kuopiolaisen Jukka Hakkaraisen valmentama Fabiana Hoist esitti karsintalähdössä parastaan, kun se kukisti keulassa ravanneen suursuosikin Mint Matchin tämän rinnalta.”Ei me sitä juoksupaikkaa pelätty. Fabiana Hoist on rehellinen tamma, joka tekee työtä maaliin saakka. Se on petrannut koko ajan, ja meillä oli kova luotto tammaan tänään”, omistaja Riina Korhonen puhui voittajahaastattelussa.Hollolalaisen Christa Packalénin valmentama Ze On Alma tuli Tammaderbyn karsintoihin suoraan talvitauolta. Se kiri heti hyvin ja vei voiton tiukassa kamppailussa.”Eka startti pitkän tauon jälkeen, niin aina jännittää vähän, että miten hevonen suorittaa. Ei jäänyt epäselvyyttä, sillä hevonen oli tosi hyvä tänään”, Torvinen iloitsi.Ilkka Korven ohjastama Ginza menetti keulapaikan kiihdytyksessä yllättäen.Keulapaikan menettäminen ei pysäyttänyt Pekka Korven valmentamaa huipputammaa. Se väänsi karsintavoittoon keulassa ravanneen Verduzzon rinnalta.”Aika sitkeä on. Ginza on kasvanut ja riskistynyt viime vuodesta. Lihasta tullut aika paljon lisää”, Ilkka Korpi kehui.Tammaderbyn finaali ravataan Vermossa 9. päivä toukokuuta. Lähdön ensipalkinto on 20 000 euroa.Tervemenoa Finlandia-ajoonAvoin Isokenkä-lähtö oli kultadivisioonaa, jossa yhteen iskivät kovimmat lämminverivoimat. Hanna Lepistön valmennukseen siirtynyt Diamond Truppo teki hulppean debyyttikisan. Tommi Kylliäisen ajokki otti kirivoiton kauden kotimaisella kärkiajalla 1.10,0a/1620 metriä.”Tämä oli vasta alkusoittoa. Ensimmäinen startti oli tauolta, ja parempaa on vielä luvassa. Tulee kiva kesä tämän kanssa”, Lepistö latasi.Diamond Truppo sai heti lähdön jälkeen kutsun 10.5. ravattavaan Finlandia-ajoon. Lepistö vastasi kutsuun myöntävästi.Tammasarjan voitto meni vihtiläisen Mika Taittosen valmentamalle Rose Velvetille.Voittoihin Vermon pääkisoissa ylsivät Vilkkeen Villi ja Tintarella..Tammaderbyn loppukilpailu, 1.p. 20 000 euroa1 Ginza2 Fabiana Hoist3 Ze On Alma4 Mint Match5 Piece Of Anemone6 Sassy Seadragon7 Daisy Garden8 Levitating9 Verduzzo10 Miss Cash11 Xanthia Kemp12 Like My Diamond