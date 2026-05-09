Tammaderbyssä koettiin Fabiana Hoistin voiton myötä historian havinaa – "Siinä on aika paljon emäänsä"

Jukka Hakkaraisen valmentama ja Jukka Torvisen ohjastama Fabiana Hoist ei päässyt helpolla, sillä se joutui tekemään neljännestä ulkoa kierroksen kirin kolmatta ja neljättä rataa pitkin.Ginza taisteli keulasta maaliin saakka voitosta, mutta päätössatasella Riina Korhosen omistama Fabiana Hoist vyöryi väkisin edelle.Tamman valmentaja Jukka Hakkarainen otti voiton vastaan tunteikkaana."Fabiana Hoist treenasi karsinnan jälkeen tosi hyvin. Kun tammalla on kaikki asiat kohdallaan, se palvelee hienosti. Siinä on aika paljon emäänsä, eli Fabiana Hoist on tosi luonteikas", Hakkarainen kommentoi.Antti Ojanperän talli oli odotetusti pääroolissa. Jo ennen Toto75-kohteita nähtiin radoilla uusi nimi Holcombe Zet, joka tuuletteli maililla 10,7-tuloksen. Ylivoimainen voitto tuli ajamatta, mikä lupaa hyvää kovempia kisoja ajatellen. Hevosen ohjastaja Santtu Raitala oli erittäin tyytyväinen suoritukseen."Oikein miellyttävä hevonen kaikella tapaa, se liikkuu hienosti. Tosi hyvä fiilis oli jo harjoituslähdön jälkeen. Holcombe Zet meni koko matkan omasta ilostaan", Raitala kommentoi.Ojanperän tallin Vänrikki jyräsi Toto75-voittajaksi 22,8-vauhtisella kierroksen kirillä neljännestä ulkoa. Heti perään Ranskasta takaisin Suomeen palannut Goodwin Zet iski kolmannesta ulkoa 09,4-vauhtisella 700 metrin kirillä ykköseksi.Haastajadivisioonassa nähtiin Antti Tupamäen valmentaman Ypäjä Salaman hieno soolo. Pahin vastustaja Tilun Touko pääsi iskemään toisesta ulkoa päätöspuolikkaan alussa, mutta Ypäjä Salama liukui alta pois..Ypäjä Salama ei ollut täysin ajettavissa maalisuoralla, joten murskavoitosta huolimatta parempaakin saattaa vielä olla luvassa."Edellisessä kisassa Lappeessa hevonen oli erityisen hyvä. Nyt se oli hieman toisohjainen, mutta muutoin suoritus oikein hyvä. Ori oli terävä ja meni hyvää ravia. Odotan siitä terveenä pysyessään ilman muuta avoimen sarjan hevosta, kyvyt ainakin siihen riittävät", Antti Tupamäki painotti. Giolitti Grif aloitti Hanna Lepistön viikonlopun voitolla. Santtu Raitala joutui ajamaan koko matkan reipasta, sillä hevonen oli balanssin keventämisen myötä aavistuksen epävarma.."Giolitti Grif tuli meille viime heinäkuussa. Se saapui orina, hevonen ruunattiin ja sen jälkeen treenattiin. Santtuun (Raitala) oli täysi luotto koko matkan ajan, vaikka itsekin osasin ennakkoon epäillä balanssimuutosta. Loppu hyvin, kaikki hyvin", Hanna Lepistö kommentoi.Tiina Rintala iski onnistuneesti Vermoon, sillä tammadivisioonan parhaaksi erottautui Dorothea Strong. Esa Holopainen tyytyi keulahevosen selkään, joka osoittautui vauhtijuoksussa loistopaikaksi. Dorothea Strong karkasi täyden matkan tuloksella 12,6 kauas muiden ulottumattomiin.Aleksi Kytölän tallin hevoset ovat kilpailleet koko vuoden hienossa iskussa. Kyvyt esiin -divisoonassa saatiin yksi arvovoitto lisää, kun Nyras Yoder iski johtaneen Callela Capitanon takaa ykköseksi. Toto75-kohteita ennen Tiia Viljasen valmentama Ariannas nappasi keulasta Kari Venäläisen ohjastamana nousijadivisioonan voiton. Smoked Orange ja Love Heuvelland olivat ravilauantain muut voittajat..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 7 Giolitti Grif, 24,24 %, 0,57 €Toto75-2: 6 Ypäjä Salama, 51,50 %, 1,10 €Toto75-3: 5 Dorothea Strong, 11,56 %, 8,68 €Toto75-4: 4 Nyras Yoder, 6,95 %, 75,19 €Toto75-5: 8 Vänrikki, 52,85 %, 99,91 €Toto75-6: 10 Goodwin Zet, 47,06 %, 119,71 €Toto75-7: 2 Fabiana Hoist, 19,91 %, 281,50 €7 oikein: 281,50 €6 oikein: 3,17 €5 oikein: -Vaihto 184 839 euroa