Flaps Out ällistytti Vermossa – ”Oli hirveä esitys”

Ari Moilasen ohjastama Flaps Out täräytti keulapaikalle. Se oli kovasti menohaluinen ja kiskoi rajua tahtia muiden edellä. Yleisö odotti koska 6-vuotias taipuu, mutta kaikkien ihmetykseksi se jaksoikin vetää voittoon selvällä marginaalilla.”Oli hirveä esitys”, paljon nähnyt voittajan ohjastaja Ari Moilanen päivitteli voittajahaastattelussa.Ohjastaja jatkoi kertaamalla juoksun vaiheita.”Olin ihan matkustajana ekan kierroksen. Hevonen rauhoittui, kun menimme tallikurviin. Ajattelin, että tässäkö tämä oli. Sitten, kun vastustajat lähenivät, tuli painetta ohjiin. Hevonen lähti menemään uudestaan ja voitti vielä puolihelposti.”Flaps Out teki hervottoman talvikelien voittotuloksen 1.12,8a/2120 metriä. Voittajan valmentaja Marinka Salminen ei ollut uskoa korviaan, kun voittotulos kuulutettiin.”Kuulinko oikein? Kelloissa täytyy olla vikaa.”Salmisen ilta huipentui, kun hänen valmentamansa Bid On Princess voitti lähtönsä.Amazing Player ei ollut yllätettävissäKultadivisioonassa Forssalaisen Irina Sarinin elämän hevonen Amazing Player puolusti kärkipaikan sisäradalta. Se sai rauhoittaa tempoa matkalla ja hallitsi maalia kohti kiihtyvässä tempossa perille saakka.”Olisi ollut ehkä parempi pitää kovempaa tempoa matkalla, mutta nyt meni noin”, Vermossa neljä voittoa ajanut Ari Moilanen mietiskeli.Koko kansan ”Aimon” ykköstila oli 7-vuotiaan ruunan uran 23. Moilanen ajoi hevosta ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2022.”Amazing Player on simppeli hevonen ajaa, ei mitään kummallisuuksia. Voittosumma (209 123 euroa) ja esitykset kertovat hevosesta.”Kohti divisioonia -lähdössä ruskolaisen Bella Varjosen valmentama Starcio osoitti voimansa jyrättyään parhaaksi toisen radan veturin paikalta.Kylmäveristen tasoitusajossa juvalaisen Seppo Suurosen menestystallin Pase Kevätön jatkoi voittokannassa.Ykköstiloihin Vermon päälähdöissä ravasivat myös Gratulations ja El Cheapo.