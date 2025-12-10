Flaps Out nappasi kolmannen Vermon voittonsa peräjälkeen – ”Tosi komea hevonen katsellakin”

Flaps Out saapui Marinka Salmisen tallin syksyllä. Aikaisemmin Ruotsissa kilpaillut 5-vuotias on ollut Salmisen käsistä kuin uudesti syntynyt.Kovasti pontta otteisiinsa saanut Flaps Out kilpaili Kohti winter bonusta -lähdössä. Ari Moilasen ajokki nappasi keulapaikan kyselemättä. Se halkoi tuulta menohaluisen näköisenä ja irtosi vastustajistaan maalisuoralla.”Viimeksi kun hevonen oli auton takana, meni se läpi käsien, mutta nyt se lähti nätisti liikkeelle ja rauhoittui keulapaikalle. Luotto hevoseen oli sen jälkeen tosi hyvä”, Moilanen totesi voittajahaastattelussa.Vihtiläisohjastaja on istunut kuskinpukilla jokaisessa Flaps Outin kilpailussa Suomessa.”Flaps Out on tosi komea hevonen katsellakin. Uskon, että se pärjää jatkossakin.”Vältti pussituksenToisessa Kohti winter bonusta -lähdössä suursuosikki Herbie Malibu jäi alussa tukaliin asemiin, kun kaksi vastustajaa kiirehti sisäradalta lähteneen valjakon edelle.Hannu Torvinen ja Herbie Malibu olivat onnekkaita, kun toista rataa vetäneen Vincitore S:n ohjastaja Esa Holopainen otti ajokkiaan kiinni, koska halusi vetoavun eteensä. Herbie Malibu pääsi pois pussista ja jyräsi voittoon vakuuttavalla suorituksella.”Hevonen oli äärettömän hyväntuntuinen käteen. Se voitti tosi helposti tänään”, Torvinen kehui forssalaisen Tapio Mäki-Tulokkaan valmennettavaa.Joulubonus-karsinnoissa juhlivat yllättäjät. Voitot veivät lappeenrantalaisen Marja Haakanan valmentama Goldhero ja haminalaisen Pia Huusarin tallin Global Fewofakind.Teräsmiesliigassa Juha Utalan ohjastama Zebulon kiitti saamastaan hyvästä vetoavusta voitolla.Keskipitkän matkan kisassa lahtelaisen Richard Borgin valmentama Ransacker jyräsi näyttävään voittoon toiselta ilman selkää.Vermon päälähtöjen voittajina juhlittiin myös tamperelaisen Juha Ronnun suojattia Taraoria ja Olli Koivusen ajokkia Fly By Me'tä.