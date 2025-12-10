Flaps Out jätti muut kauas taakseen.
Flaps Out jätti muut kauas taakseen.Kuva: Pekka Salonen
Ravit

Flaps Out nappasi kolmannen Vermon voittonsa peräjälkeen – ”Tosi komea hevonen katsellakin”

Helsinkiläisen Marinka Salmisen valmentama Flaps Out jatkoi voittokulkuaan Vermon keskiviikkoraveissa.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi