Raviennakko: Fuego Combo Derbyn Kevätsuosikkiin ykkösnumerolla – "Hampaat irvessä ei toivottavasti heti kauden avauskisassa ajeta"

Keskiviikon Toto75-kierros ajetaan maan pääradalla Vermossa. Pääpelissä mielenkiintoa nostattaa reilu 37 000 euron jackpot. Urheilullisesti illan mielenkiintoisin koitos kuitenkin ajetaan T75-kohteiden ulkopuolella, kun Derbyn Kevätsuosikissa useampi mielenkiintoinen 4-vuotias käynnistää kilpailukautensa.Yksi näistä on 2120 metrin ryhmäajoon ykkösradalta starttaava Fuego Combo. Valmentaja Pekka Korpi tuo ikäluokan raharuhtinattaren kauden avausstarttiin hänelle tyypillisesti maltillisin odotuksin."Talvella on treenattu paljon, mutta ei hevosessa vielä parasta terävyyttä ole. Yritän aina voittaa, mutta hampaat irvessä ei toivottavasti heti kauden avauskisassa ajeta", Korpi sanoo.Vain viiden osallistujan lähdössä Fuego Combo saa vastaansa Hannu-Pekka Korven kaksikon EL Narnian ja Magnituden, Markku Niemisen Make Cashin sekä jo kautensa avanneen Piccolo Cocktailin."Ainakin tällä hetkellä tuntuu, että tamman kanssa ollaan oikealla tiellä. Vasta tuonnempana edessä olevissa ikäluokkalähdöissä sitten näemme, kuinka se muille riittää. Derby on tietysti kauden päätavoite, mutta muissakin isoissa lähdöissä pyritään menestymään. Kuopio Stakesin on tarkoitus kuulua kevään kilpailuohjelmaan", Korpi avaa suunnitelmiaan.Toto75-kohdelähdöissä Korven valmennuksesta kilpailee Vermossa kaksi hevosta, kun Miss Cash tavoittelee menestystä yhtenä suosikeista neljännessä kohteessa. Puolestaan Esmeralda Combon pärjääminen viidennessä kohteessa olisi pelaajille suuri yllätys."Haetaan starttien myötä hevosiin herkkyyttä. Miss Cash on mennyt paremmin ilman kenkiä, joten luulen Jannen (Korpi) ottavan siltä starttiin kengät pois", Korpi näkee.Ravien toisena lähtönä ajettavassa hopeadivisioonakarsinnassa Korven tallin väreistä kisaa Magic Madonna. 1620 metrin ryhmäajoon tamma starttaa radalta kuusi."Se on ollut hiukan nihkeä. Viimeksi hevonen näytti ihan hyvälle, vaikka sijoitus ei ollut häävi. Useampi hyvä hevonen oli vastassa, joten vain rahasija on toiveissa", Pekka Korpi kertoo.