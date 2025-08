Fuego Combo juhli Jokimaa Jackpotissa – ”Kyllä tämä on ihan huippuhevonen”

Jokimaa Jackpotissa Pekka Korpi riisti tallinsa Fuego Combon kanssa keulapaikan alkumatkasta. Tempussa onnistuminen oli isossa roolissa, sillä Fuego Combo kontrolloi lähdön tapahtumia maaliin saakka.

”Hevonen tuntui lopussa tosi hyvälle käteen, tuntui että varaa oli. Se olisi jatkanut tuota vauhtia vielä”, Korpi kertoi voittajahaastattelussa.

Fuego Combo on vakuuttanut raviurheilun elävän legendan.

”Kyllä tämä on ihan huippuhevonen”, Korpi latasi.

Jokimaa Jackpot on ennakkomaksullinen suurkilpailu kolmevuotiaille Suomessa syntyneille lämminverisille. Kilpailuun myytiin 5000 euron hintaisia osallistumisoikeuksia, ja kaikki kerätyt osallistumismaksut käytettiin kilpailun palkintoihin.

Star-Racing Oy:n ja Wipunen varainhallinta Oy:n kasvattama ja omistama Fuego Combo ansaitsi voitostaan 25 000 euroa.

Komea kotivoitto

Hollolalaisen Christa Packalénin valmentama Let's Get It Up ei ollut yltänyt viime lähdöissään kärkisijoille, mutta tällä kertaa se esitti parastaan. Hannu Torvisen ohjastama ruuna jyräsi näyttävään voittoon johtavan rinnalta.

”Tuli olo, että johtavan rinnalta saadaan hallita vauhtia ainakin hetkellisesti. Hyviä hevosia oli lähdössä paljon, ettei menestyminen ollut itsestään selvää, mutta hyvin hevonen lähti iskemään lopussa”, Torvinen kehui.

Hannu Torvinen ajoi voiton myös haastajadivarissa, jossa Williamsburg oli yllätysvoittaja keulajuoksulla.

Palasi mahtikunnossa

Juvalaisen Vesa Lipsasen tammalupaus Henkinen päätti parisen kuukautta kestäneen kilpailutaukonsa. Lipsanen oli loihtinut nousijadivisioonakarsinnassa kilpailleen suojattinsa mahtilyöntiin, sillä se karkasi keulapaikalta murskavoittoon.

Tämä oli yksi hevosen uran parhaita suorituksia”, Henkistä ajanut Ari Moilanen suitsutti.

Suur-Hollola-sarja tammoille päättyi Spring Alen voittoon. Kyvyt esiin -divisioonakarsinnassa La Hara ei jättänyt epäselvää lähdön parhaasta.