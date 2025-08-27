Gareth Bokon voima puhui Porissa - ”Iso kunnia”

Porissa keskiviikkona ravattu Aarne Nymanin muistoajo oli avoimen eli kovimman tason lämminveristen mittelö.Pirkkalalaisen Hannu Korven valmentama ja ohjastama Gareth Boko jyräsi voittoon toisen radan veturin paikalta.”Iso kunnia voittaa tällainen legendan lähtö”, Korpi myönsi voittajahaastattelussa.Viimeistä kauttaan kilpaileva 12-vuotias Gareth Boko on yltänyt urallaan urotekoihin. Vuonna 2021 se sijoittui kolmanneksi Elitloppetissa, yhdessä maailman suurimmista ravikilpailuista.”Onhan tämä aika kovaluokkainen hevonen. Se on vapaalta radalta parhaimmillaan.”Paluu mestariksiSatakunnan Ravinaisten Mestaruusajossa Sastamalalaisen Helena Horilan suojatti Jonnan Loiste oli keulasta omaa luokkaansa. Ruuna murskasi ennätyksensä tehdessään voittotuloksen 1.31,5/2100 metriä.Helena Horila voitti vastaavan kilpailun edellisen kerran vuonna 2015.”Eikös se ole hyvä sykli käydä pokkaamassa lähtö? Ajattelin, että jos Jonnan Loiste ravaa, ei se viimeinen ole. Se osaa laukata aika pahasti, etten varma ollut onnistumisesta”, Horila jutteli.Niemiselle kaksi voittoaPitkän matkan kisassa urjalalaisen Markku Niemisen tallin Space Raja oli keulasta omaa luokkaansa. Lyhyen matkan kisassa Niemisen talliin napsahti toinen ykköstila, kun Gallinago Snipes oli sitkeä yllätysvoittaja.”Hevonen ei ole mennyt omalla tasollaan, ja kova avaus arvelutti. Se tuli sitkeästi maaliin asti tänään”, Gallinago Snipesin ohjastaja Ari Moilanen sanoi.Jalasjärvisellä Ville Koivistolla oli Porissa yksi ohjastettava. Koiviston iltapuhde ei olisi voinut paremmin sujua, sillä hän ohjasti Uhmapelin yllätysvoittoon.Kyvyt esiin -divisioonakarsinnassa forssalaisen Marjo Lindströmin valmentama ja omistama Oh What A Knight ei ollut yllätettävissä kärkipaikalta. Haastajadivisioonakarsinnassa iittiläisen Matias Salon tallin Cheops puursi sitkeästi parhaaksi.