Raviennakko: Giolitti Grif debytoi Suomessa pitkältä tauolta – "Varmasti vielä kehittyy tulevaisuudessa"

Keskiviikon Toto75-kierros ajetaan Vermossa. Pääpelin kohdelähdöissä yksi mielenkiintoisimmista hevosista on ensimmäistä kertaa Suomessa kilpaileva Giolitti Grif. Nyt 4-vuotiaaksi kääntynyt Giolitti Grif siirtyi Hanna Lepistön talliin viime vuoden elokuussa.”Alkuun se ruunattiin, ja sitten on treenattu. Hevonen tuntuu nyt aivan asialliselta ja varmasti vielä kehittyy tulevaisuudessa”, Lepistö kertoo.Vermossa lämminveristen 2120 metrin ryhmäajossa Giolitti Grif starttaa Santtu Raitalan ohjastamana matkaan radalta viisi. Hevonen on luotettu lähdössään heti suosikiksi.”Toivottavasti se tulee juosten maaliin, ja aloitus olisi muutenkin positiivinen”, Lepistö sanoo.Urallaan 11 kertaa kilpailleen Giolitti Grifin edellinen startti on peräisin viime kesäkuulta. Ensi keskiviikkona ruuna kilpailee Vermossa ajettavissa Winter Bonus -karsinnoissa.”Valitettavasti sinne lähtöradaksi osui heikko kasirata. Toivottavasti tauolta paluu palvelee kuitenkin mahdollisimman hyvin tuota lähtöä”, Lepistö päättää.