Hanna Lepistö valmentaa hevosia Vihdin Haimoossa.Kuva: Jarno Unkuri
Raviennakko: Giolitti Grif debytoi Suomessa pitkältä tauolta – "Varmasti vielä kehittyy tulevaisuudessa"

Elokuun alussa Hanna Lepistön talliin siirtynyt Giolitti Grif herkistelee keskiviikkona Vermossa kuntoaan kohti Winter Bonus -karsintoja.
