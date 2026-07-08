Go Gaga piti keulasta pintansa, vaikka kovaa kirinyt Lili Darling lähelle tulikin.
Go Gaga piti keulasta pintansa, vaikka kovaa kirinyt Lili Darling lähelle tulikin.Kuva: Laura Koskenniemi
Ravit

Go Gaga vei Tammacupin finaalin nimiinsä – ”Pieni ja nätti tamma”

Lämminveristen Tammacup-finaali huipensi Vermon keskiviikkoisen ravi-illan.
Julkaistu
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