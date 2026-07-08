Go Gaga vei Tammacupin finaalin nimiinsä – ”Pieni ja nätti tamma”

Tammacupissa Pekka Korven valmentama ja ohjastama Go Gaga piti keulapaikan sisäradan lähtöpaikaltaan. Tamma veti kisaa maaliin saakka varmanoloisesti.”Sai itse tehdä juoksua, mutta sitten piti päästää”, Korpi kertoi juoksunvaiheista voittajahaastattelussa.Valmentaja-ohjastaja jatkoi kuvailemalla voittajaa.”Pieni ja nätti tamma, joka on sitkeä menemään. Hyvä sukukin.”Kinttulan Kartanon omistama ja kasvattama Go Gaga ansaitsi voitostaan 8000 euroa.”Kiva startti St Micheliä ajatellen”Hopeadivisioonakarsinnassa vihtiläisen Hanna Lepistön valmentama Ete Jet saapui Vermoon suursuosikin loimi yllään.Santtu Raitalan ohjastama tamma sai huseerata keulassa rauhassa ja otti omansa rutiinisuorituksella.”Hevonen oli tosi hyväntuntuinen käteen ja motivoituneen oloinen. Oli kiva ajella. Se voitti kaikki oljenkorret käyttämättä ja parastaan yrittämättä”, Raitala vakuutti.Ete Jet viimeisteli virettään suurkilpailuun. Se on kutsuttu mukaan 19.7. Mikkelissä ravattavaan St Michel -ajoon.”Tämä oli varmasti kiva startti St Micheliä ajatellen. Se on kovin lähtö mitä Ete Jet on tänä vuonna juossut. Hevosen kuntohuippu on tulossa esiin oikeaan aikaan.”St Michelissä Ete Jetin osaaminen pääsee puntariin toden teolla. Vastaan asettuu muiden muassa ruotsalainen tähtiravuri Don Fanucci Zet.”Lähtö tulee olemaan vallattoman hienotasoinen lähtö muutenkin”, kuski tiesi.Kotiradan valmentajat juhlivatAloittelevien nuorten lähdössä vihtiläisen Jeroen Van Craenin valmentama Stonecapes Zoe osoitti hyvää kilpailupäätä puristamalla voittoon toisen radan veturin paikalta.Vihtiläisvalmentajien juhlat jatkuivat, kun Bengt Nordmanin suojatti Eleni teki kolmen kierroksen kisassa hämmentävän hienon voittojuoksun.Keskipitkällä matkalla kotiradan valmentajan Tuomas Korvenojan kuskaama Green's River Zack oli ylivoimavoittaja.Ykköstiloihin Vermon päälähdöissä ylsivät myös Boscon Visa ja You To Class.