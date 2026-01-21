Balginette ja sen keskiviikon huutokaupassa myytävänä oleva varsa Powerball kotonaan Tourgevillessä.
Balginette ja sen keskiviikon huutokaupassa myytävänä oleva varsa Powerball kotonaan Tourgevillessä. Kuva: Leena Alerini
Ravit

Go On Boyn pikkuveli myytävänä huutokaupassa tänään

Deauvillen Arqana-huutokauppalistan numero 82 on Powerball. Sen emä Balginette on Maryn perheen kasvatuksen kivijalka, jonka tammavarsat pidetään, mutta orivarsoista voidaan luopuakin.
Julkaistu
