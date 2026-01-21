Go On Boyn pikkuveli myytävänä huutokaupassa tänään

Elämä äidin kanssa kahdestaan suuressa jalopuiden varjostamassa ruohotarhassa on jäänyt taakse. Deauvillen huutokaupan myyntilistan numero 82 on valmis vaihtamaan osoitetta. Vuotiaaksi kääntynyt Powerball on Go On Boyn viime kesänä syntynyt pikkuveli, samasta Balginette-emästä (Hasting - Oranginette, Cezio Josselyn), mutta eri isästä, Face Time Bourbonista.Kasvattaja Pierre Emmanuel Mary pitää Balginetteä siittolansa kultamunia munivana kanana.15-vuotias tamma on pyöräyttänyt jo 9 varsaa. Tammat Mary pyrkii pitämään itse, oriit myydään. Mutta enää niistä ei toivon mukaan tarvitse luopua pikkurahalla, kuten kävi isoveli Go On Boyn kanssa Caenin huutokaupassa, kun Romain Derieux varsan 13 tuhannella eurolla osti. Miten Mary löysi Arnaud Ledoyenin kasvattaman Balgineten?Balgineten emä Oranginette oli varsinainen matroona ja teki peräti 14 varsaa, joista yksi ajautui Pierre-Emmanuelin valmennukseen kauan ennen Balginettea, nimittäin sen veli Vrai Voyou, (Gazouillis). Vrai Voyou oli hänelle erityisen mieleinen, hyvä kilpahevonen ja tienasi lähes miljoonan."Ostin kaikki Voyoun sukulaiset mitä sain käsiini. Niinpä täällä meillä on täällä paitsi Balginette ja paljon sen siskoja ja tätejä."Koska Balginette ei menestynyt radoilla oikeastaan ollenkaan, se siirtyi 800 euroa tienattuaan siitokseen jo aikaisin, mikä kuulostaa jopa kasvatuksen antiteesiltä. Kuten tiedetään, Ranskassa tämä kuitenkin toimii. Näitä tuhkimotarinoitahan on kerrottu ennenkin.Siinä lohdutti, että vaikka tamma itse ei ollut lahjakas, eikä siltä oikein ravikaan sujunut vaan sillä oli taipumus peitsaamiseen, suku oli kuitenkin lähtökohtaisesti kohdillaan. Erityisesti emälinja miellytti: "Siellä on kuitenkin Carina de Vandel", Mary toteaa ja viittaa tässä maineikkaan Besnardin perheen kasvatukseen La Tour de Vandelissa. Password-Balginette -yhdistelmä tuotti hevosen, josta oli tuleva Ranskan ykkösnimi ja tämän vuoden Prix d'Ameriquen suosikki Go On Boy. Yhdistelmä Balginette-Offshore Dream kolme vuotta myöhemmin toimi myös, sillä tuloksena oli Josh Power, joka on sekin juossut alle kymppiä ja tienannut miljoonan ja nähdään niin ikään sunnuntaina Vincennesin päälähdössä. Nyt nähdään onko kiinnostusta yhdistelmään Balginette-Face Time Bourbon.Varsat myydään keskiviikkona alkaen klo 14 Suomen aikaa..Go On Boy Vincennesiin ja René Ballièreen suoraan kotikylpylästä