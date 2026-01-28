Raviennakko: Goldas Love kilpailee ensimmäistä kertaa montéssa – "Kotona köpötelty jokusen kerran selästä"

Oman lisämausteensa kierroksella tuo pääpelin toisena kohdelähtönä ajettava lämminveristen 2120 metrin tasoitusajo, jossa osallistujia on kolmella eri paalulla. Osallistujista peräti viisi on mukana ensimmäistä kertaa montéssa, joista yksi on Pia Huusarin ja Roi Iltasen tallista kilpaileva Goldas Love.”Uskon sen toimivan montéssa moitteetta. Se kuitenkin on iso ja väljä hevonen. Kotona sillä on köpötelty jokusen kerran selästä”, Roi Iltanen kertoo.20 metrin takamatkan kakkosradalta Elina Leinosen ratsastamana starttaava tamma palasi viimeksi Vermossa tauolta sijoittuen sisäratajuoksun jälkeen neljänneksi. Iltanen koki suorituksen kolmen kuukauden tauolta positiiviseksi.”Se meni kuitenkin kovan ajan ja hävisi vasta viimeisellä 30 metrillä kolmannen sijan. Kotona sen jälkeen on ollut kaikki hyvin, ja luulen sen petraavan taukostartista. Tauon aikana hevosen treeniä ja ruokintaa hieman viilattiin, niin uskon sen taas nousevan hyvälle tasolleen”, Iltanen selvittää.Varustuksen osalta lämmitys ratkaisee uran ensimmäisessä montélähdössä merkittävästi.”Hevonen lämmitetään kärryistä, mutta kai kuski käy sillä selästäkin jonkun pienen ringin heittämässä. Hän saa sitten päättää tarvitseeko normaalista varustuksesta muokata jotain”, Iltanen toteaa.