Goldas Love on tehnyt hienoa jälkeä lauantain lähdöissä.
Goldas Love on menestynyt mukavasti myös kärryt perässä.Kuva: Anu Leppänen
Ravit

Raviennakko: Goldas Love kilpailee ensimmäistä kertaa montéssa – "Kotona köpötelty jokusen kerran selästä"

Keskiviikkona Vermon Toto75-kierrosta ryydittää 100 000 euron jackpot.
Julkaistu
Vermon ravit
Roi Iltanen
Goldas Love

