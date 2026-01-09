Raviennakko: Gorgeous päättää taukonsa perjantaina Teivossa – "Tärkeintä olisi, että hevonen tulisi kovaa maaliin"

Teivon ravikausi käynnistyy perjantaina ajettavilla Toto5-raveilla. Illan pääpelin kakkoskohteessa paluun radoille kahden ja puolen kuukauden tauolta tekee Emma Väreen valmentama Gorgeous. Hevosen edellinen startti lokakuun loppupuolella Forssassa päättyi yhdeksänteen sijaan.”Hevonen tutkittiin viime startin jälkeen perin pohjin, kun suoritus oli tosi vaisu. Sillä oli lievä mahahaava, joka lääkittiin. Paria viikkoa lukuun ottamatta treenaamaan on päästy säännöllisesti”, Väre taustoittaa.Lämminveristen jaettavassa 2100 metrin ryhmäajossa Gorgeous starttaa Jukka Torvisen ohjastamana matkaan takarivistä radalta kymmenen. Väre toivoo näkevänsä hevoselta Teivossa jatkoa ajatellen täysipainoisen suorituksen.”En usko sen vielä olevan parhaimmillaan, enkä sitä haluakaan. Tärkeintä olisi, että hevonen tulisi kovaa maaliin”, Väre kertoo.Nyt 5-vuotiaaksi kääntyneen Gorgeouksen kohdalla tavoitteena on päästä kauden aikana kilpailemaan viimeisissä sille mahdollisissa ikäluokkalähdöissä. Viime syksynä hevosen oli tarkoitus osallistua Villinmiehen Tammakilpailuun, mutta sairastuminen esti suunnitelmat.”Toivottavasti se tänä vuonna pysyisi terveenä. Koko tallin osalta toivoisin alkaneelle kaudelle enemmän terveitä päiviä, kun viime kaudella aika monta kuukautta meni hukkaan sairastelujen vuoksi. Toivottavasti meidän tallin nuorilla hevosilla päästäisiin mahdollisimman monella taas kisaamaan ikäluokkalähdöissä”, Väre sanoo.