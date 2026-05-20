Greensboro Zet onnistui oikealla hetkellä – ”Oli hämmentävä esitys”

Pronssidivisioonan finaali oli paperilla tasokas lähtö, johon osallistui monta voittajakandidaattia. Yksi oli kuitenkin yli muiden.Pihtiputaalaisen Antti Ojanperän menestystallin suojatti Greensboro Zet jyräsi ylivoimavoittoon toiselta radalta ilman vetoapua. 7-vuotiaan ruunan ohjastaja oli huuli pyöreänä ratapölyn laskeuduttua.”Oli hämmentävä esitys. Tuntui, että jotain asioita oli loksahtanut kohdalleen, kun hevonen pystyi ravaamaan paremmin. Se meni koko matkan tosi hulppeantuntuisesti”, Santtu Raitala ihasteli 10 000 eurolla palkitun voiton jälkeen.Haastajadivisioonan loppukilpailu oli värikäs ja reipastempoinen. Iittiläisen Matias Salon valmentama Popeye Tooma kiri voittoon.Kiriruuti kuivaaJunioritähti-lähdössä nuoret, alle 26-vuotiaat, ohjastajat ottivat mittaa toisistaan.Nokialaisen Tino Keväänrannan ajolinjat Lili Darlingin rattailla osuivat napakymppiin. Hän luopui alussa keulapaikasta ja karautti maalisuoralla voittoon ohi vetoapunsa.Lili Darlingin valmentaja Henry M Bollström seurasi lähdön tapahtumia aidanvarressa.”Kiva, että saatiin avausvoitto hevosen tauluun. Tästä on kiva jatkaa”, Bollström myhäili.Näyttävä esitysSastamalalaisvalmentajan Joni-Petteri Irrin tallin voimamies Double Strike esiintyi edukseen keskipitkän matkan kisassa.Tommi Kylliäinen tunsi ohjastamansa Double Striken ominaisuudet. Hän kierrätti 8-vuotiaan ruunan taivaltamaan toisen radan veturiksi. Double Strike tuli väkivahvasti maaliin saakka ja jyräsi voittoon ylivoimatyyliin.”Tämä on aika vahva hevonen, ja matka oli tälle vaan etu. Double Strike oli oikein hyvä koko päivän, ei mitään moittimista”, Kylliäinen tyytyi toteamaan.Kylmäveristen vastaavassa lähdössä lempääläisen Hannu Isotalon valmentama Soketti nappasi kauden ensivoittonsa.Voittoihin Vermon päälähdöissä ylsivät myös Mudcake Comery ja Emperer's Battle.