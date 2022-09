Where Is My Mind irtosi Janne Korven kanssa ylivoimavoittoon. Kuva: Pekka Salonen

Raviviikko Haastattelijan säikäyttämä ruuna selvisi voittajaksi – ”Sinä kävelit vastaan ja…” Janne Korven suojatti Where Is My Mind otti kauden toisen voittonsa vakuuttavasti Vermossa. Lämmitysvaiheessa sattui kommellus, jolle Korpi saattoi jo voittajahaastattelussa naureskella.