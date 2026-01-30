Raviennakko: Hannu Hietasella kaksi suosikkia Voimaeläin Cupin karsinnoissa – ”Luotan siihen, että ravia päästään”

Perjantai-iltana Turun Metsämäessä ravataan rapsakassa talvisäässä, sillä alueelle on ennustettu noin 17 asteen pakkaslukemia.

Illan pelipelinä toimii T5, ja sen kaikki kohdelähdöt ovat Voimaeläin Cupin karsintoja. Kaksi ensimmäistä kohdelähtöä on kylmäveristen karsintoja, loput lämminveristen. Lisäksi yksi kylmäveristen karsinta ajetaan ennen T5-kohteita, joten kaikkiaan kummallekin rodulle on kolme karsintaa.

Jokainen karsinta ajetaan eri sarjamäärityksenä. Jokaisesta karsinnasta etenee viisi parasta lauantaina 14.2. ajettavaan finaaliin. Finaalissa hevoset starttaavat siltä paalulta, miltä ne ovat menneet finaaliin.

Kummassakin Voimaeläin Cupin finaalissa ykköspalkinto on 6000 euroa. Karsintojen voittajat palkitaan 2000 eurolla.

Kahden ensimmäisen T5-kohteen suosikki tulee Hannu Hietasen tallista. Ensimmäisenä starttaa viimeksi kahdesta laukasta huolimatta voittokantaan palannut Pikkukavaljeeri. Se lähtee T5-pelin avauskohteeseen, enintään 11 000 euroa tienanneiden kylmäveristen karsintaan takarivistä numerolla yhdeksän.

Pikkukavaljeeri on voitokas, mutta epävarma ruuna. Ainakin tilastojen perusteella, sillä kolmessa viime lähdössä se on laukannut. Hannu Hietanen on kuitenkin sitä mieltä, ettei hevonen ole aivan niin epävarma kuin viimeisimmistä starteista voisi päätellä. Treenitkin ovat sujuneet valmentajan mukaan oikein hyvin, joten hän lähtee iltaan toiveikkaana.

”Luotan siihen, että ravia päästään”, Hietanen vakuuttelee. ”Kaikki tuntuu olevan Pikkukavaljeerilla hyvin.”

Heti seuraavassa lähdössä kilpailee T5-kierroksen pankki, joka tulee sekin Hietasen tallista. R.R. Johtaja on luotettu enintään 19 000 euroa tienanneiden kylmäveristen karsinnassa lähes 60-prosenttiseksi suosikiksi.

Päinvastoin kuin tallikaverinsa, R.R. Johtaja on Hietasen mukaan tauluaan epävarmempi.

”R.R. Johtajalla on taulu viimeisimpien starttien osalta koreassa kunnossa. Edelleen se on kuitenkin epävarma. Viimeisimmät lähdöt auton takaa ovat onnistuneet paremmin, mutta edelleen saa kiihdyttää kieli keskellä suuta.”

Mikäli R.R. Johtaja pääsee ravilla matkaan, on se todennäköinen keulahevonen. Ja jos se sinne pääsee, ei Hietanen luonnollisestikaan aio paikasta luopua.

”Se on alussa vähän sellainen, että siihen on vain uskottava, luotettava ja annettava mennä. Jos liikaa kinnailee, ei ensimetrit ainakaan onnistu.”

R.R. Johtaja on myös Hietasen papereissa todennäköisempi voittaja, mutta tuplavoittokin on hyvin mahdollinen.

”Jos ravia kulkevat, kyllä kummankin kuuluu olla kärkitaistelussa.”

Laihialta Turkuun kertyy matkaa reilut 300 kilometriä. Se ei ole ongelma, sillä molemmat Hietasen valmennettavista ovat hyviä matkustamaan.

”Muuta estettä ei ole menestykselle kuin laukat”, Hietanen päättää.