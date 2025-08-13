Hannu-Pekka Korven talliin kaksi voittoa Derby-karsinnoissa – ”Kuuluu finaaliin ehdottomasti”

Suuren Suomalaisen Derbyn karsintailtaa vietettiin keskiviikkona Vermossa.Derbyn karsintailta sujui vihtiläisen Hannu-Pekka Korven osalta hienosti, kun kaksi hänen valmentamaansa ravuria ylsi karsintavoittoon.Korven treenaama BWT Jackpot sai omassa karsintakoitoksessaan makoisan reissun keulavaljakon takana. Ari Moilasen ohjastama tamma löysi kiritilat sopivasti ja täräytti voittoon napakasti.”Hevonen tuntui käteen koko ajan tosi terävälle. Rako tuli sopivasti, ja hevonen voitti oikein helposti tänään”, Moilanen kehui voittajahaastattelussa.Hannu-Pekka Korven talliin meni toinen karsintaykkönen, kun Endurance Boy kiri ohi vaikean juoksun saaneen megasuosikin Arctic Emeraldin.”Endurance Boy on yksi ikäluokan parhaista ja kuuluu finaaliin ehdottomasti”, voittajan ohjastaja Hannu Torvinen vakuutti.Kauden avausvoitto makeaan paikkaanKeuruulaisen Tenho Rothin kunnonajoitus Return Of Wurstin kanssa osui napakymppiin.Rothin valmentama Return Of Wurst ampaisi Derby-karsinnassaan kipakasti liikkeelle ja valtasi kärkipaikan. Jukka Torvisen ajokki halkoi tuulta koko juostavan 2620 metrin matkan. Kirivaiheessa ori kiihdytti vauhtiaan merkittävästi, eikä kanssakilpailijoilla ollut mitään palaa edelle.Wurst Racing Oy:n kasvattama ja omistama Return Of Wurst ansaitsi karsintavoitostaan himoitun finaalilipukkeen lisäksi 10 000 euroa.”Hevonen ylitti kaikki odotukset”, Roth iloitsi.Luhankalaisen Niko Huuskolan valmentama Where's The Party taisteli esimerkillisesti ja piti karsintavoittoon kärkipaikalta.Forssalaisen Tapio Mäki-Tulokkaan tallin Romanov Comery jyräsi karsintaykköseen johtavan Ginzan rinnalta.Orimattilalaisen Juhani Tapanin valmentama Bushmills vei viimeisen karsinnan nimiinsä huippusuorituksella keulasta.Vermo Areenalla ravattava Suuri Suomalainen Derby on suurin kotimainen kasvattajakilpailu nelivuotiaille lämminverisille. Loppukilpailu on ohjelmassa 23. päivä elokuuta. Voittaja palkitaan 100 000 eurolla..Arctic Emeraldille suurin ratanumero – näiltä lähtöpaikoilta muut Derbyn finalistit lähtevät