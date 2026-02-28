Havglimt lunastaa suuria odotuksia – "Meille tuli tila, mistä pääsin tulemaan"

Antti Ala-Rantalan talli teki Kauhavalta lauantaina onnistuneen reissun Joensuun Toto75-raveihin. Päivän päälähdössä Ala-Rantalan itsensä ohjastama Havglimt sai loppukaarteessa kiritilaa suosikki Profiilin takaa. Tilaa tuli hieman onnekkaasti, kun ulkoa kiertänyt Morison hapuili muutaman askeleen.Ala-Rantala käytti paikan sataprosenttisesti hyödykseen, ja Havglimt kiri ylivertaista vauhtia ykköseksi ohi Profiilin. Ala-Rantalan tallin menestystä täydensi kolmossijalle kovaa kirinyt Smedheim Braut."Tuntuu tietysti mahtavalta", Ala-Rantala iloitsi. "Matkalla oli pikkuisen huolestuttavaa, että tuleeko tiloja ja kuinka päästään kirimään. Nyt oli tuuriakin. Loppukaarteessa oli sohjoa, ja rinnalta Morison meinasi laukata. Meille tuli tila, mistä pääsin tulemaan. Havglimt on tehnyt kovia juoksuja ja pitkiä kirejä. Havglimt on luokaltaan älyttömän kova hevonen."Matias Salo on ollut talven aikana vakiovieras Toto75-ravien voittajakehässä. Hän nappasi Joensuussa peräti kaksi kohdelähdön voittoa.Ensin iski ykköseksi Santtu Raitalan ohjastama Popeye Tooma, ja hetkeä myöhemmin Mill Flash jyräsi saman miehen ohjastamana voittoon.Mill Flash on Salon tallin nousevia hevosia. Edelliseen starttiin ravi kuitenkin hukkui, eikä ruuna päässyt näyttämään koko osaamistaan. Salo lisäsi hevoselle Joensuun starttiin varusteen, jolla pyritään rajaamaan hevosen näkökenttää alaspäin."Ainoa muutos tehtiin lämmityksen jälkeen, kun laitettiin hevoselle himmentäjä. Se katseli lämmityksessä tummia paikkoja loppukaarteessa radan pinnassa. Tauon aikana kotona yritettiin tehdä asioita vielä paremmin. Vielä hevosessa on työmaata, mutta kun saadaan kaikki kohdalleen, niin Mill Flash tulee voittamaan vielä toistekin", Salo lupasi.Miika Tenhusen valmentama Likan Lupaus kesti keulapaikalta Iikka Nurmosen ohjastamana ykköseksi. Raitala otti voiton myös Leena Sinnemaan valmentaman Bosse Nicen kyydissä.Pitkään napakymppiä metsästänyt Gamesaver onnistui vihdoin, kun Tuomas Pakkanen kannusti tamman maalilinjalla ohi hienosti vastaan kamppailleen Snowflaken.Raitala otti lopulta peräti neljä Toto75-voittoa, kun päätöskohteen vei nimiinsä Markus Porokan ohjastama How Match..Toto75-1: 2 Popeye Tooma, 77,2 %, 0,19 €Toto75-2: 1 Likan Lupaus, 15,75 %, 0,95 €Toto75-3: 3 Bosse Nice, 25,69 %, 3,37 €Toto75-4: 7 Mill Flash, 34,57 %, 8,50 €Toto75-5: 5 Gamesaver, 6,12 %, 88,17 €Toto75-6: 9 Havglimt, 10,00 %, 438,92 €Toto75-7: 9 How Match , 33,77 %, 844,71 €7 oikein: 844,71 €6 oikein: 9,16 €5 oikein: -Vaihto: 189 781 €