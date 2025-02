Heikki Mikkosen kaksikko putsasi pöydän – Rivercapes Frozenilta hirmukiri, Tinderi herkkänä alussa, katso kuvat kaikista voittajista

Viime lauantain sankaritar Rivercapes Frozen sai kyytiinsä Jukka Torvinen, joka löysi tammalle kiritilat juuri kreivin aikaan. Valjakko ehti maalilinjalla ykköseksi.

Viimeisetkin rivit voitonjaosta pudotti Heikki Mikkosen kasvattama, valmentama ja ohjastama Tinderi. Se eteni vauhdilla keulaan, eikä suosikki Siirin Veeti aivan ehtinyt edelle. Tinderi on erityisesti talvikeleillä elementissään.

"Rivercapes Frozenin kohdalla tilanne näytti tukalalle alussa, mutta Jukka Torvinen löysi sille hienosti kiritilat. Tinderin voitto oli yllätys, mutta kun lähtö lähti sujumaan niin hienosti, niin sen jälkeen ei enää niin iso. Päästiin hyvin voltista liikkeelle. Ajattelin, että voitaisiin päästä johtavan rinnalle, mutta päästiinkin keulaan saakka", Mikkonen iloitsi.

Maan kärkitammoihin kuuluva EL Indeed oli suoraan sairaustauolta vakuuttava kärkipaikalta. Hannu Torvisen mukaan kaikki oli Elina Laakkosen valmentaman tamman kyydissä helppoa alusta pitäen. Torvinen oli iltapäivän aikana likeissä, ja Kari Lehtosen tallin Jackie Tie täydensi hattutempun. Jackie Tie leiskautti kolmannesta parista ulkoa kierroksen kirillä omille teilleen.

Tammat olivat muutenkin hyvin esillä, sillä Antti Teivaisen ohjastama Yara Dream teki vaikutuksen. Se joutui lähtemään tammavoltissa kaukaa takaa kiriin jo päätöskierroksen alussa. Yara Dream oli selityksittä paras, ja hevosen valmentaja Aleksi Kytölä pohti syitä hurjaan menoon.

"Yara Drean on kasvanut henkisesti koko ajan. Treeni on muuttunut sellaiseksi, että on luotettu hevoseen. Eli ajetaan paljon, mutta pitkään ja rauhassa. Aikaisemmin tamma on ollut yliterävä ravipaikalla, mutta nyt se on rauhoittunut. Vaihteleva treeni on auttanut, eikä siinä ole tällä hetkellä heikkoa kohtaan. Tampereen finaalikierrokselle yritetään seuraavaksi", Kytölä kommentoi.

Iltapäivän aloitti valopilkku Carolina Krokvik, jonka perheen omistama Zander H toi ohjastalle uran ensimmäisen Toto75-voiton. Perheessä on harrastettu raveja useammassa sukupolvessa, ja ykkössija meni Krokvikilla tunteisiin.

"Tuntuu hyvältä. Olen ajanut viime aikoina enemmän kärrylähtöjä. Kun viimeksi ajoin passiivisesti, niin tänään ajattelin lähteä ajoissa. Mietin, että yritetään nyt. Esitys oli tosi hyvä. Zander H on tärkeä perheelle, ja tunnen hevosen ominaisuudet hyvin", Krokvik kommentoi.