Raviennakko: Henkinen Killerin mielenkiintoisin taukohevonen – "Kotona kiipeilee mäkiä nasakasti"

Viimesyksyinen Villinmiehen Tammakilvan voittaja Henkinen avaa 6-vuotiskautensa keskiviikkona Killerillä ajettavassa avoimessa KK26-tammalähdössä. Kuudentena Toto75-kohteena juostavaan 2140 metrin ryhmäajoon Henkinen starttaa takarivistä radalta kymmenen.”Hiukan pessimistisillä odotuksilla olen, kun lähtöpaikka on huono ja taukoakin on takana. Etenkin lähtöpaikka heikentää odotuksia. Henkinen ei ole paljoa vielä juossut muiden takaa, kun se on tahtonut elää nopeudellaan”, valmentaja ja osaomistaja Vesa Lipsanen kertoo.Viime kaudella Henkinen voitti heti talvitaukonsa jälkeen vakuuttavalla kirillä Kouvolassa. Nyt yli 72 000 euron voittosummalla kilpaileva tamma juoksi viime kauden avauksessa vielä enintään 10 000 euroa ansainneiden ryhmäajossa.”Kilpailuvauhtisia hiittejä ei ole takana ennen kauden aloitusta ja lähdöt ovat ihan eri tasoa kuin aiemmin. Talvitauko on mennyt ihan hyvin. Varmasti hevonen on jonkin verran voimistunut, mutta vaikea arvioida kuinka paljon. Kotona Henkinen kuitenkin kiipeilee mäkiä nasakasti”, Lipsanen sanoo.Kauden avausstartin jälkeen Henkinen jatkaa kilpailemista jo ensi maanantaina Kuopiossa ajettavassa tammalähdössä. Kuningatarkilpailu ei hevosen kohdalla ole silti vielä tänä vuonna tähtäimessä.”Lähiradoille sattui kaksi sopivaa tammalähtöä. Nämä startit varmasti näyttävät myös jatkoa, mutta mieli tekisi koittaa kesällä jo jossain isommassa tammalähdössä”, Lipsanen pohtii.Killerillä Henkinen kilpailee vakiohjastajansa Ari Moilasen ajamana avovehkeillä.”Poskihimmentäjät jäävät nyt pois. Toivottavasti hevonen on mahdollisimman rauhallinen muiden takaa lähtiessä”, Lipsanen korostaa.