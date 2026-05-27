Holcombe Zet on valmis kovempiin tehtäviin – ”Täyttää paikkansa monenlaisissa lähdöissä”

Isokengässä kisannut 6-vuotias Holcombe Zet otti hallitun kirivoiton. Se sai yllättävän kovan haasteen mahtijuoksuun yltäneeltä italialaisoriilta Charmant de Zackilta.”Charmant de Zack oli tosi hyvä ja teki riskin juoksun, mutta olin myös tosi tyytyväinen Holcombe Zetin suoritukseen”, ohjastaja Santtu Raitala puhui voittajahaastattelussa.Holcombe Zet nähtäneen isommissa ympyröissä jatkossa.”Hevosen kausi on alkanut hieman myöhään, mutta hienosti. Holcombe Zet täyttää paikkansa monenlaisissa lähdöissä. Uskon, että se kuuluu kovimpiin kansainvälisiin kisoihin luokkansa puolesta.”Huippusuoritus tammalähdössäA.V. Marttilan tammasarjassa suomenhevostammat keräsivät Kohti kuninkuusraveja -pisteitä. Juvalaisen Seppo Suurosen valmentama Villilotta oli vakuuttava voittaja.Villilotta ravasi uuden hienon ennätyksensä 1.22,6a/1620 metriä.”Kova voittoaika, ja varaa jäi. Villilotta on poikkeusyksilö, mutta murheita on ollut paljon. Onneksi se pääsee nyt näyttämään kykyjään”, Villilotan kuski Henri Bollström kertoi.Suosikin voimat kuluivat väärällä hetkelläPitkän matkan kisassa BWT Jokerilta odotettiin koko matkan johtoa. Lähtö viivästyi, ja suosikin voitto jäi toteutumatta. Se väsyi jo varhaisessa vaiheessa.”Ekalla lähtöyrityksellä BWT Joker lähti hyvin, mutta jäi käymään ylikierroksilla. Hevonen kun käy vartin ylikierroksilla, on selvää, että paras puhti on mennyt”, ohjastaja Santtu Raitala valotti epäonnistumisen syytä TotoTV:ssä.Kotiradan valmentajan Jerry Rauoksen suojatti Space Oddity säästi voimansa oikeaan paikkaan ja nappasi täysosuman.Tammadivarissa voiton vei lietolaisen Kenneth Danielsenin suojatti Julie Sensation.Ykköstiloihin Vermon päälähdöissä ylsivät myös Vilkkeen Villi, Bad Habits ja Bid On Princess.