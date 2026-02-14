Hot Package järjesti kotiradan näytöksen – "En odottanut, että se ansaitsee näin nopeasti paljon rahaa"

Lämminveristen sankariksi nousi Kenneth Danielsenin valmentama Hot Package. Jukka Torvinen ohjasti määrätietoisesti joka metrin keulapaikalta. Hän sai kiihdyttää vauhtia vasta toisella kierroksella, eikä karkulaista tavoitettu haastajien toimesta."Mielenkiintoinen lähtö, kun monella paalulla oli hyviä hevosia. Tamma lähti hyvin liikkeelle, ja saatiin kärkipaikka helposti. Päästiin ajamaan ensimmäinen kierros rauhassa, ja siten tehtiin takamatkalaisten tehtävästä hankala. Hot Package tuntui terävältä, kun oli saanut karsinnasta alle onnistumisen ja voiton", Torvinen kiitteli.Norjassa syntynyt Kenneth Danielsen on vaikuttanut pitkään Liedossa, ja voitto kotiradalla oli kova juttu."Hot Package on pieni, vain 150 senttiä korkea tamma, mutta sillä on loistava juoksupää. Kaikki meni täydellisesti karsinnan jälkeen, eikä muutettu finaaliin mitään. En odottanut, että se ansaitsee näin nopeasti paljon rahaa, joten pitää miettiä jatkoa uudelleen", Danielsen pohti.Kylmäristen finaalissa voiton vei Päivi Skrikbergin valmentama Pyssyharjun Roomeo. Sen kyydissä Elina Leinonen ajoi terävästi jo alkumatkalla kärkeen saakka, josta valjakko pystyi vastaamaan tasaisen rintaman loppuvetoon.."Pääsin ensimmäisessä kaarteessa hyvään paikkaan toiseen pariin ulos, mutta teki jo siinä vaiheessa mieli ajaa eteenpäin. Takaa rymisteli hevosia, joten ajattelin, että isketään eteenpäin. Pyssyharjun Roomeo on ollut keulasta pykälän parempi kuin toisten takaa. Hevonen on tehnyt hyviä suorituksia kaiken aikaa, ja ruuna on ollut tosi posiitivisella mielellä aina raveissa. Ajattelin, että meillä voi olla mahdollisuuksia", Leinonen totesi.Star Photo piti kierroksen suurena suosikkina pintansa. Se eteni Santtu Raitalan ohjastama kiihdytyksen päätteeksi kärkipaikalle, ja lopussa Time Match pääsi vain tuntumaan. Star Photon valmentama Matias Salo oli syystäkin tyytyväinen."Tuommoisia hevosia pitäisi olla tallissa mahdollisimman paljon. Star Photo jatkaa nousua sarjoissaan. Se on tehnyt koko ajan hyvää työtä, mitä on kilpaa ajettu. Hevosella on hyvä vauhti ja se pystyy pitämään sitä aika pitkään yllä", Salo kiitteli.Kierroksella nähtiin monta väriläiskää. The Lost Battalion jatkoi valmentaja Heli Taipaleen tunteellista ja menestyksestä matkaa Toto75-voittajan valmentajana. Tarja Arosen kasvattama ja omistama Highlight Bogeyman otti vihdoin uransa avausvoiton, ja teki sen vielä Toto75-tasolla helposti koko matkan johdon jälkeen.Kierroksen suurin yllättäjä oli Ronald Tumppi, jonka valmentama Matti Elolampi otti uransa ensimmäisen Toto75-voiton. Arto Hammarin ajokin taakse jäi Kuninkuuskilpailuihin tähtäävä Kukkarosuon Kurko.Anne Kankaan talli jatkoi hurjalla onnistumisprosentilla. Radalta 12 startannut Grand Circuit pääsi etenemään kierroksen jälkeen johtavan rinnalle, josta kolmoisvoittaja Santtu Raitala pystyi ohittamaan keulan Odin Ordenin..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 7 Pyssyharjun Roomeo, 3,63 %, 2,21 €Toto75-2: 5 Star Photo S, 78,21 %, 2,62 €Toto75-3: 3 The Lost Battalion, 32,16 %, 6,66 €Toto75-4: 4 Ronald Tumppi, 1,88 %, 220,46 €Toto75-5: 5 Highlight Bogeyman, 18,83 %, 759,90 €Toto75-6: 12 Grand Circuit, 22,37 %, 2 458,80 €Toto75-7: 1 Hot Package, 14,09 %7 oikein: 11 029,50 €6 oikein: 137,40 €5 oikein: 6,21 €Vaihto: 260 200 €