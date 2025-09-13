Camppari ja Retostella ottivat hurjasti yhteen – Cordiitan poika jatkoi Kriterium-taikaa

Helmin Ville oli hakemassa kärkipaikkaa Marstiolta, mutta sitten tuli laukka. Tilanne eteni nopeasti niin, että Seppo Suurosen talli pääsi dominoimaan, kun Henri Bollströmin ohjastama Camppari eteni Marstion edelle kärkeen.Viimeisellä takasuoralla Niko Jokelan valmentama Retostella aloitti hurjan kirin. Se pisti Ville Koiviston ajamana Campparin tiukoille, mutta keulahevonen kesti maaliin saakka. Helmin Ville nousi upeasti laukan jälkeen totosijalle.Ravitalli Suuronen Oy on kasvattanut Campparin, ja omistaa orin yhdessä Matti Viitalan kanssa. Seppo Suuronen on luonnollisesti voittajan valmentaja.“Hieno homma, ja hevonen teki hyvän startin. Siinä se on kotona muiden varsojen kanssa treenannut. Camppari on aloittanut hyvin, ja olemme kaiken aikaa luottaneet sen tekemiseen”, Suuronen painotti.Ohjastajan Henri Bollström kiteytti tunnelmat voittajakehästä.“Aivan mahtavaa. Kovasti on tehty töitä tätä päivää varten. Mahtava fiilis, että onnistuttiin. Camppari on ruvennut intoilemaan muille, mutta otettiin tänään pruuvilähtö ja se loi uskoa. Ville (Koivisto) tuli kovaa rinnalla. Retostella on osoittanut pystyvänsä laittamaan oriit tosi ahtaalle. Onneksi pidettiin loppuun saakka”, Bollström kommentoi. Osaomistaja Matti Viitala oli lähes sanaton.“Ei sitä hevosenomistajana voi edes ymmärtää kuinka hieno hevonen Camppari on. Niin loistava”, Viitala iloitsi.Ari Moilasen ohjastamalle Helmin Villelle jäi jossiteltavaa."Olin jo menossa kärkeen, mutta sitten hevonen hiljensi ja laukka tuli. Sen jälkeen Helmin Ville teki tosi kovan esityksen", Moilanen tiivisti.Retostellan valmentaja Niko Jokela otti kakkossijan riemulla vastaan, mutta kilpailuhenkisenä kaverina samalla myös harmitus kävi mielessä."Aina tietysti vähän harmittaa, kun hävittiin. Tämä on kuitenkin kuin voitto meille. Karsinta ei mennyt toivotusti, minkä takia voitto tuntui etukäteen kaukaiselta ajatukselta. Maalisuoralla aloin jo ajattelemaan, että sekin on mahdollista", Jokela kommentoi.Kello 16.40 lisätty juttuun Ari Moilasen ja Niko Jokelan kommentit .Camppari ja Fuego Combo Oulu Expressin sankarit.Matti Viitala 60 vuotta: ”Juhlitaan Kuninkuusraveissa”