Camppari (7) piti Retostellan niukasti takanaan.Kuva: Anu Leppänen
Ravit

Camppari ja Retostella ottivat hurjasti yhteen – Cordiitan poika jatkoi Kriterium-taikaa

Suomenhevosten Kriteriumissa nähtiin hieno maalisuora. Sankariksi piti 20 vuotta sitten Kriteriumin voittaneen Cordiitan poika Camppari.
Julkaistu
Kriterium

