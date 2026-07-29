Imperator Kouvolan seuratuin taukohevonen – "Yritetty saada sille lisää motivaatiota"

Keskiviikkona Toto75-kierros ravataan poikkeuksellisesti Kouvolassa. Päivän kovimpana lämminverilähtönä ajetaan pääpelin kuudentena kohteena 2100 metrin tasoitusajo. Siinä enintään 40 000 euroa ansainneet starttaavat paalulta ja 20 metrin takamatkalta liikkeelle avaavat enintään 160 000 euroa tienanneet hevoset.Lähdön suosikiksi on luotettu Hanna Lepistön valmentama Imperator, joka arvottiin takamatkalle voltin kolmosradalle. Edellisen kerran hevonen on kilpaillut kesäkuun alussa Jokimaalla, jolloin sijoitus jäi yhdenneksitoista.”Hevonen sai tuolloin raskaan juoksun. Lisäksi ensimmäisessä kaarteessa oli häiriötä, jonka seurauksena ori kävi peitsillä. Startin jälkeen Imperatorin hengitysteistä löytyi sanomista, ja hevosta hoidettiin”, Lepistö aloittaa.Viime vuoden lopulla Daniel Redéniltä Lepistön treeniin siirtynyt Imperator on 8-vuotiskaudellaan juossut kolme starttia ilman totosijoja. Kauden avausstartissa se kierteli Oulun Number Onessa koko matkan kolmatta kestäen rehdisti neljänneksi, jonka jälkeen sijoitus oli Porin Kultaloimessa neljäs.”Ollaan nyt tauon aikana yritetty saada sille lisää motivaatiota. Oikeasti harmittaa hevosen puolesta, kuinka penkin alle kaikki on tänä vuonna mennyt. Nyt hevosta on treenissä yritetty saada piristymään, ja ainakin vaikuttaa, että olemme tuossa onnistuneet”, Lepistö sanoo.Kouvolassa Lepistö toivoo Imperatorin saavan kiltin juoksun selässä Tommi Kylliäisen ohjastamana.”Koitetaan vapaata rataa vasta lopussa. Balanssin osalta jatketaan ilman takakenkiä”, Lepistö suunnittelee..Imperator siirtyi takaisin suomalaisvalmennukseen – "Erittäin hienot ohjat, luokkahevonen"