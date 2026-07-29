Imperator, Örjan Kihlström ja Tero Lehterä
Tero Lehterä pussasi Imperatoria Ruotsin pronssidivisioonan karsintavoiton kunniaksi Vermossa keväällä 2024. Tuolloin Örjan Kihlströmin ohjastama Imperator valmentautui Daniel Redénin tallissa.Kuvauva: Anu Leppänen
Ravit

Imperator Kouvolan seuratuin taukohevonen – "Yritetty saada sille lisää motivaatiota"

Valmentaja Hanna Lepistö toivoo Imperatorille kilttiä juoksua.
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Hanna Lepistö
Imperator
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