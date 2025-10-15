In Love Mearas nappasi ensimmäisen voittonsa Suomessa – ”kuin GLC-Mersu”

Isokenkä-lähdössä kilpailivat kovimman tason lämminveriravurit. Nurmijärvisen Anne Kankaan valmentama In Love Mearas hyödynsi sisäradan lähtöpaikkansa. Santtu Raitalan ajokki johti kisaa startista maaliin.Ruotsissa syntynyt In Love Mearas kilpaili Suomessa kolmannen kerran. Ohjastajaliigan ykkösnimi hyppäsi 7-vuotiaan kyytiin ensimmäistä kertaa.”Hieno hevonen ajaa kaikilta ominaisuuksiltaan; kuin GLC-Mersu”, Raitala veisteli voittajahaastattelussa.Superjuoksijan poika isänsä jalanjäljissäKotkalaisen Ville Korjuksen suojatti Poikkeus jatkoi väkevää menoaan kaviourilla. Viisivuotias ori kamppaili keulavoittoon, vaikka oli maalisuoralla alakynnessä.”Hevonen hapuili viimeisessä kurvissa, ja kaveri kävi edellä. Se otti muutaman huonon askeleen, ja jouduin tukemaan sitä. Lopussa se vastasi hyvin”, Korjus kertasi loppumatkan tapahtumia.Poikkeus on avannut uransa mainiosti, sillä yhdeksän kisan jälkeen oriilla on kasassa viisi voittoa ja neljä kakkossijaa. Korjus odottaa superjuoksija Välähdyksen pojan jatkoa suurella mielenkiinnolla.”Sellaiset ajatukset ovat, että Poikkeus voi olla parin vuoden päästä aika hyvä.”Täydellistä tekemistäIittiläisen Matias Salon tallin Perfecto esitti parastaan keskipitkällä matkan kilpailussa. 5-vuotias RC Royaltyn poika halkoi tuulta. Ruuna sai ohjastajaltaan Tommi Kylliäiseltä menoluvan kirivaiheessa ja irtosi ylivoimavoittoon höyhenenkevyesti.”Eipä ollut oikein mitään hätää missään kohtaa. Oikein hyvä esitys hevoselta”, Kylliäinen suitsutti Team Persneton omistamaa voittajaa.Kohti divisioonia -lähdössä asikkalalaisen Elina Laakkosen suojatti E.L.Maestro esitti ylivertaisen loppukirin. Face Time Bourbonin pojan ykköstila oli jo viides perättäinen.Voittoihin Vermon päälähdöissä ravasivat myös haminalaisen Pia Huusarin treenaama Vincent C.D. ja kotiradan valmentajan Tuomas Korvenojan tallin Mama Rock.