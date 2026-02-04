Raviennakko: Jerry Rauoksella keskiviikkona valmennettavia Teivossa ja Solvallassa – "Hiukan varovaisin odotuksin olen"

Vermossa Ensio Mäntylän ja Reijo Suomalaisen hevosia valmentavalla Jerry Rauoksella on keskiviikkona jännittävä ilta, kun nuoren treenarin valmennettavia kisaa Suomessa Teivossa ja Ruotsissa Solvallassa.Rauos itse on valmentamiensa Hall Of Heartsin ja Space Oddityn kanssa parasta aikaa Ruotsissa Stora Albyn tilalla. Reissu länsinaapuriin alkoi tiistaina.”Tiistaiaamuna lähdimme ja tulimme tänne missä Alessandro Gocciadoronkin hevoset valmentautuvat. Ei minua ilta ainakaan vielä isommin jännitä, kun Teivossakin on hyvä tiimi Saonoin kanssa”, Rauos toteaa.Solvallan ravien ensimmäisessä lähdössä kilpaileva Hall Of Hearts starttaa lämminveristen 2140 metrin ryhmäajoon Jorma Kontion ohjastamana radalta viisi. Viimeksi tamma sijoittui Jokimaalla kakkoseksi.”Nappisarja, mutta vastusta en ole tarkemmin tutkinut. Ei kai lähdössä kuitenkaan mitään ylikylän hevosia ollut? Tamma vain on matkustanut huonommin kuin Space Oddity, joten hiukan varovaisin odotuksin olen. Jenkkityyliset kärryt laitetaan nyt ensimmäistä kertaa perään”, Rauos kertoo.Kontion ohjastama Space Oddity sai ravien viidentenä lähtönä 2140 metrin matkalla juostavaan Solvallaserien -karsintaan radan yksi. Toto5-pelaajat ovat luottaneet ruunan lähdön vankaksi kakkossuosikiksi Marcus Schönin treenaaman Leveragen jälkeen.”Mietityttää kuinka hyvän startin Space Oddity sisäradalta saa, sillä se on hiukan tasainen lähtijä. Matkalle hyviä selkiä saadessaan Space Oddity voisi kuntonsa puolesta pärjätäkin. Sen kanssa reissu on mennyt hyvin”, Rauos sanoo.Teivossa Toto75-kierroksen päätöskohteena ajettavassa lämminveristen haastajadivisioonakarsinnassa Rauoksen valmennettavista nähdään Saonoi, joka avaa 2100 metrin ryhmäajossa matkaan radalta kahdeksan. Tamman ohjastuksesta vastaa Niko Riekkinen.”Tykkäsin sen ensimmäisestä startista minun valmennuksestani. Lähtöpaikka vain on nyt niin heikko, että hevonen on täysin juoksunkulun armoilla”, Rauos päättää.