Jockas Rita esiintyi edukseen jälleen.
Jockas Rita esiintyi edukseen jälleen.Kuva: Laura Koskenniemi
Ravit

Jockas Rita viimeisteli virettään Teivon kuningatarkisaa varten – ”Kaikki on oikein tosi mainiolla mallilla”

Supertamma Jockas Rita ei pettänyt kannattajiaan keskiviikkona Vermossa ravatussa A.V. Marttilan tammasarjassa.
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