Jockas Rita viimeisteli virettään Teivon kuningatarkisaa varten – ”Kaikki on oikein tosi mainiolla mallilla”

Jockas Rita ja Santtu Raitala tarkkailivat pitkällä matkalla ravatun A.V. Marttilan tammasarjan tapahtumia parijonossa. Reilu kierros taivalta jäljellä antoi Raitala menoluvan tammalleen. Se osoitti ylivertaisia vauhtivaroja paiskaamalla keulapaikalle hetkessä. Loppumatka oli valjakolta pelkkää tyylittelyä.”Kaikki on oikein tosi mainiolla mallilla. Hevonen tuntuu hyvältä eikä syytä huoleen ole ainakaan tässä kohtaa. Mukava on jatkaa valmistautumista kunkkareita kohti”, Raitala puhui voittajahaastattelussa.Hallitseva ravikuningatar on megasuosikki uusimaan tittelinsä Teivossa 31.7.-2.8. ravattavissa Kuninkuusraveissa. 8-vuotias on osoittanut huippuvirettä h-hetken lähestyessä.”Tamma pystyy aika hyvin pitämään starttivireen yllä itse, kun se on sen löytänyt. Kun ei vaan itse mitään typeryyksiä tee.”Uranus Orden paras nelivuotiasDerby-kenraalissa iski yhteen nelivuotisikäluokan kermaa.Pirkkalalaisen Anna Torvisen valmentama Uranus Orden eteni keulapaikalle. Se laittoi ison pykälän silmään kiripuolikkaalla ja karkasi murskavoittoon.”Ihan huippusuoritus, olen tosi tyytyväinen. Uskotaan, että se pystyy olemaan kova myös kolmen viikon päästä Derby-karsinnoissa”, valmentajan puoliso ja ohjastuksesta vastannut Hannu Torvinen toivoi.Olli ja Tero Sulinin omistama Uranus Orden ansaitsi voitostaan 5000 euroa.Vakuuttava ennätysjuoksuLahtelaisen Maiju Petriläisen valmentama Jarel Boko äityi huippusuoritukseen lyhyen matkan kisassa. Olli Koivusen ajokki vyöryi voittoon kovalla ennätysajallaan 1.10,7a/1620 metriä.”Heppa on huikea”, Petriläinen iloitsi.Kohti divisioonia -lähdössä vihtiläisen Hannu-Pekka Korven valmentama I'm A Millionaire oli omaa luokkaansa.Lajilegenda Pekka Korven suojatin Enrico Combon kuparinen rikkoutui uran 49. startissa.Voittoihin Vermon päälähdöissä ravasivat myös El Cheapo ja GooGoo Cool..Jockas Rita herkistelee Vermossa virettään kuningatarkilpailuun – "Loogisimmalta tuntui ajaa tässä"