Jockas Rita Nordic Queen 2026
Jockas Ritan esitys innosti omistaja-valmentaja Santtu Raitalan poikkeukselliseen jalkatuuletukseen.Kuva: Roosa Lindholm
Ravit

Jalat kohti taivasta – Jockas Ritalla huikea paluu voittokantaan

Nordic King -ravien avauspäivä tarjosi lukuisia todellisia huippuesityksiä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Jockas Rita
Alarik Huikea
Camppari
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi