Jalat kohti taivasta – Jockas Ritalla huikea paluu voittokantaan

Jockas Rita oli kokenut kaudenavauksessaan tappion Villilotalle, ja lähtöpaikka oli myös Nordic Queenissä Villilotan puolella. Se pääsi ensimmäisessä kaarteessa keulaan ja avasi kierroksen 22,5-vauhtia. Jockas Rita kiri kuitenkin neljännestä parista ulkoa vastustamattomasti voittoon ajalla 21,9aly.Tappi Hoikka kertoi TotoTV:n studiosta viimeisten 700 metrin kellotukseksi 18,7 ja Lauri Hyvönen voittajakehästä viimeisen kierroksen vähän yli 20-vauhtiseksi.”Tosi kivalta kuulostaa”, Santtu Raitala kuittasi. ”Etenkin olin tyytyväinen siihen tyyliin, millä Jockas Rita tikkasi loppusuoraa.”Ja syystä! Loistosuoritus nosti Jockas Ritan suureksi suosikiksi Teivon kuningatarkisaan.”Sitä ajatellen mennään tosi hyvässä kohtaa. Samaan aikaan hevonen on antanut meille sellaisia asioita, joista ei voitu realistisesti edes haaveilla, eikä aina voi vaatia vain lisää”, Raitala muistutti itsensä lisäksi Jockas Ritan hoitajaan ja "kamaripalvelijaan" Anniina Pekoseen viitaten.Nordic King -ravit jatkuvat lauantaina kello 13 alkaen. Pääkilpailu 50 000 euron ensipalkinnolla starttaa kello 17..Alarik Huikea ravilla huikeaKylmäveristen viikonlopun kakkoskilpailussa Nordic King Heatissa kohtasi kaksi kivenkovaa 6-vuotiasta: Alarik Huikea ja Weikko. Kaksikko järjesti hienon kaksinkamppailun, jossa johtanut Alarik Huikea vastasi voittoon ajalla 23,0ake.”Nämä on tulevia huippuhevosia. Toivottavasti ensi vuonna kaikki juoksee Kuninkuusraveissa”, valmentaja Antti Ojanperä lausui voittajakehässä.Kylmäveristen 5-vuotislähtöä hallitsi keulapaikalta kautensa vasta nyt avannut Kriterium-voittaja Camppari. Voittoon riitti tulos 24,5aly.”Herkkyyttä puuttuu vielä, mutta hevonen parantaa varmasti syksyyn. Kaikki on tähdätty Derbyyn”, Seppo Suurosen valmennettavan hovikuski Henri Bollström perusteli myöhäistä aloitusta.Myrskyvaroituksen Derbyä ajatellen antoi myös Antti Ojanperän valmentama Tanno, Se kulki pahan lähtölaukan jälkeen välikilometrin 20,5-vauhtia ja ennätti lähes uskomattomasti vielä neljänneksi..Santtu Raitala Jockas Ritasta – ”Nordic Queen on viime lähdön jälkeen ollut kirkkaana mielessä"