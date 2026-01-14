Jonas Halbak kamppaili urheasti Vermossa – ”Hyvin kolmellakin kengällä pääsee näköjään”

Voimaliigassa kisannut Jonas Halbak osoitti sitkeytensä. Keulapaikalla ravannut Miika Tenhusen valmennettava sai haastetta jo matkan aikana, mutta jaksoi tsempata siitä huolimatta voittoon.Voittajahaastattelussa nousi esiin voiton arvoa entisestään nostanut asia.”1300 metriä jäljellä napsahti kenkä pois toisesta etujalasta. Tuntui, että löi sutia koko ajan, mutta hyvin kolmellakin kengällä pääsee näköjään”, ohjastaja Tuukka Varis ihmetteli.Vain yksi voittoIittiläinen Matias Salo toi Vermoon neljä vankkaa voitontavoittelijaa. Vain yksi niistä onnistui voiton arvoisesti, kun Mill Flash jyräsi Kohti divisioonia -lähdössä parhaaksi vakuuttavalla suorituksella keulahevosen rinnalta.Salon valmennettavalta odotettiin voittoa myös lämminveristen ykkössarjassa. Sisäradalta matkaan ampaissut suursuosikki Star Photo piti keulapaikan leikitellen. Se joutui kuitenkin nöyrtymään lopussa, kun vetoavusta nauttinut Fortunewheelgarden täräytti ohi.”Tamma oli tosi hyvä. Se on parhaimmillaan, kun pääsee lopussa kääntämään. Fortunewheelgarden on äärettömän pätkänopea hevonen”, ohjastaja Olli Koivunen kehui.Star Photon kuski Santtu Raitala antoi selityksen pelipankin tappiosta TotoTV:n haastattelussa.”Lappu tippui alussa hevosen silmän päälle, ja se muuttui ihan liian virtavaksi.”Väkevä alku uralleHaminalaisen Pia Huusarin tallin suojatti Yevida Point jatkoi tappiottomana kolmen kilpailun jälkeen. Nuorten sarjassa kisannut 3-vuotislupaus ravasi viimeiset 500 metriä peräti 1.12,8-vauhdilla ja voitti vakuuttavasti.”Tamma on siitä hyvä, että se malttaa mennä ja rauhoittuu, vaikka alussa oli yli-yrittämistä”, ohjastaja Jukka Torvinen kehui voittajaa.Voittoihin Vermon päälähdöissä ylsivät myös Meleko Kommee, Inevitable ja Heartbreaker sekä Xanthia Kemp.