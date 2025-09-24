Junnustarttifinaali toi jättipotin Hannu-Pekka Korven talliin

Junnustarttifinaali oli Vermon keskiviikkoravien pääkisa. Siinä vihtiläisen Hannu-Pekka Korven tallin varsat olivat muita etevämpiä. Hannu Torvisen ohjastama Miss White Gold esitti lennokkaan kirin ja kiidätti Korven valmentaman kaksivuotiaan voittoon.A.M.G. tallin kasvattama ja White Gold Stablen omistama Miss White Gold ansaitsi voitostaan 7500 euroa. Varsan ura on alkanut väkevästi, sillä se on kolmen kisan jälkeen tappioton.Korven valmentama Ava Di Alcee kiri esimerkillisesti ja täydensi tallin onnistumisen kakkossijallaan.Elina Leinonen kuskikisan voittoonNuorten ohjastajien kilpailusarja Salamakypärät huipentui finaalilähtöön.Loimaalainen Elina Leinonen lähti finaalilähtöön pistejohdossa, jota kasvatti sijoittuessaan päätöskisassa toiseksi Estelle Travianin rattailla.Kuopiolainen Väinö-Kalle Korhonen oli kokonaiskisassa toinen, hankasalmelainen Tiia Vehviläinen sijoittui kolmanneksi.Nokialainen Tino Keväänranta voitti finaalilähdön Reload Pellinin kanssa, joka nosti hänet kokonaiskisassa neljänneksi.Riskinotto kannattiTammalähdössä Jukka Torvisen ja Ninja Zonin taktiikka vaihtui lennosta. Valjakko oli alkumatkasta menossa sisäradan syövereihin, mutta iskikin pian kovaa vauhtia keulatamman kimppuun ja ryöväsi keulapaikan itselleen.”Sisäpuolelle ilmestyi hevonen, joka puski meidät ulos. Taktiikat olivat sen jälkeen vähissä. Riskillä kokeilin”, Torvinen selosti alkumatkan tapahtumia.Ninja Zonin keulaan pääsy oli isossa roolissa, sillä orimattilalaisen Timo Korvenheimon valmentama tamma veti maaliin saakka.Teräsmiesliigassa sastamalalaisen Joni-Petteri Irrin valmentama Double Strike iski itsensä kultakantaan väkivahvalla suorituksella. Tommi Kylliäisen ohjastama työmyyrä runnoi parhaaksi toiselta radalta ilman selkää.Vermon päälähdöissä voittoihin ravasivat myös turkulaisen Harri Koivusen tallin Extrema ja urjalalaisen Markku Niemisen valmentama Royal Eagle.