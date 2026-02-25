Raviennakko: Juostava matka Bid On Princessin ainoa kysymysmerkki – "Suorastaan puhisee itseluottamusta"

Marinka Salmisen tallista kilpailee keskiviikkona Vermon Toto75-kierroksella kaksi hevosta, kun Bid On Princess ja Flaps Out hamuavat kauden avausvoittoja. Bid On Princess kisaa pääpelin päätöskohteessa yhtenä suosikeista, kun tamma starttaa enintään 27 500 euroa ansainneiden lämminveristen 2620 metrin ryhmäajoon radalta kolme.”Se on ihan älyttömän hyvässä kunnossa ja tamma suorastaan puhisee itseluottamusta. Aamulla kun lähdin viemään sitä ulos, niin tuntui, että hevonen vie minua ulos, enkä minä sitä. Kohta sen on jo pakko onnistua jossain voiton arvoisesti”, Salminen toteaa.Ari Moilasen ohjastettava sijoittui viikko takaperin Vermossa kakkoseksi. Keskiviikkona Salmiselle ainoa kysymysmerkki Bid On Princessin kohdalla on juostava matka.”2100 metrin matkalla olisin hyvin toiveikas voiton suhteen, mutta kahden ja puolen kierroksen matkaa hevonen ei ole meiltä käsin vielä koskaan aiemmin juossut. Pakkaskelit tuntuvat olevan Bid On Princessin mieleen, kun tammalla on haasteita hengityksen kanssa”, Salminen kertoo.Tallikaveri Flaps Out lähtee neljäntenä kohteena ajettavaan enintään 40 000 euroa ansainneiden lämminveristen 2120 metrin ryhmäajoon radalta viisi. Sisäpuolelta matkaan avaa kierroksen suurimpiin suosikkeihin lukeutuva Time For Me To Fly.”Moilanen lupasi jo Turussa Flaps Outin voittavan taas heti, kun juoksunkulku luonaa. Hevonen jatkaa hyvässä iskussa, mutta lähtöpaikka on ehkä aavistuksen ulkona. En usko sen pääsevän alussa ainakaan suoraan kaikista sisäpuolen hevosista ohitse”, Salminen sanoo.Kummankin hevosen kohdalla taktiset valinnat Salminen jättää täysin ohjastaja Ari Moilasen puntaroitavaksi.”Maksan siitä, että hän ajaa ja päättää taktiikat”, Salminen naurahtaa.Flaps Out ja Bid On Princess jatkavat Vermossa samoilla varusteilla kuin viime starteissa.