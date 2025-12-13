Green River's Jack hurmasi Äimärautiolla – edes 12,5-vauhtinen kierros ei lannistanut lahjakkuutta

Oulun suurimmat setelit nappasi Kari Lehtosen valmentama Green River's Jack. Se sai Ponsse Cupin finaalissa hurjan haasteen kiihdytyksessä Digital Lastilta. Sen torjuttuaan Hannu Torvisen ohjastama nelivuotias lahjakkuus jäi painamaan rajusti ohjille. Green River's Jack kesti hurjasta matkavauhdista huolimatta uskomattomasti ykköseksi."Ennen lähtöä hevonen oli latautuneen tuntuinen, ja yritin vain rauhoitella sitä", Hannu Torvinen pohjusti. "Tuntuikin siltä, että hevonen tasaantui. Sitten hevosella jäi kiihdytyksessä vaihde silmään, mutta se ei silti antanut periksi lopuksi. Tilanne oli hankala, koska en halunnut pitää liikaa kiinni, enkä toisaalta ajaa ihan täyttäkään. Kierroksen jälkeen tuli kovasta vauhdista huolimatta tunne, että hevosella on vielä paljon voimia jäljellä", Torvinen ihasteli.Antti Ala-Rantala valmennustalli otti kylmäveristen kovimmassa ryhmäajossa kaksoisvoiton. Ala-Rantalan ennakkoon vahvin valtti Smedheim Braut otti Juha Länsimäen ohjastamana pahan laukan, mutta valjakko paikkasi sen hienosti nousemalla kakkoseksi.Voiton vei Ala-Rantalan itsensä ohjastama Havglimt. Se tekee paluuta radoille yli vuoden tauolta. Kilpailu oli kolmas, ja kiri toisesta parista ulkoa irtosi komeasti. Pelaajille hevosen onnistuminen oli pikkuyllätys.."Loukkaantumisten jälkeen hevosta uitettiin viime kesänä paljon. Aika mahtava tunne, kun tuli kaksoisvoitto. Sen verran ehdin Juhan (Länsimäki) kanssa jutella, että Smedheim Braut jäi alussa paljon ja teki kovan juoksun", Ala-Rantala iloitsi..Lämminveristen päälähdön paras oli Mauri Jaaran ohjastama Hierro Boko. Raju työmies lopetti johtavan rinnalta peräti 10,5-vauhtia, eikä ohittajia ilmaantunut näköpiiriin."Aivan mahtava hevonen. Pitää hevoselle nostaa hattua. Sillä on kultainen juoksupää, minkä näkee voittosummasta", Jaara kehaisi.Cassandra Orden aloitti Toto75-kierroksen vahvalla kirillä. Hannu Torvisen ohjastama tamma kiri viimeiset 700 metriä kolmatta rataa ilman vetoapua 14,6-vauhtia.Hetimite toi Martti Ratiselle hienon onnistumisen. Kotiradan mies Mauri Jaara ohjasti ruunalla suoraviivaisen keulavoiton.Bodenista vierailun Suomeen tehnyt ruotsalaisvalmentaja Hanna Olofsson esitteli kaksi kolmevuotiasta lahjakkuutta. Bornunderthunder kiersi ensin ykköseksi, ja Toto75-kohteessa sooloili huippukyvykäs Jimmy Adore kovalla pakkastuloksella 14,8a/2100.Antti Ojanperän talli otti pakollisen voiton, kun Ramsgate tyylitteli Santtu Raitalan ohjastama maratonilla keulasta muilta karkuun..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 11 Cassandra Orden, 7,63 %, 1,43 €Toto75-2: 4 Hetimite, 26,82 %, 5,34 €Toto75-3: 2 Jimmy Adore, 36,59 %, 18,34 €Toto75-4: 1 Ramsgate, 79,99 %, 21,35 €Toto75-5: 7 Havglimt, 10,31 %, 118,23 €Toto75-6: 6 Hierro Boko, 28,69 %, 230,76 €Toto75-7: 4 Green River's Jack, 28,44 %, 395,95 €7 oikein: 395,95 €6 oikein: 4,41 €5 oikein: -Vaihto: 171 738 €.Green River’s Zack valloitti heti ensisilmäyksellä – "Sympaattinen hoitaa ja komean raamikas"