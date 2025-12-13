Hannu Torvisen ohjastama Green River's Jack kesti hurjan matkavauhdin kunnialla.
Hannu Torvisen ohjastama Green River's Jack kesti hurjan matkavauhdin kunnialla.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Ravit

Green River's Jack hurmasi Äimärautiolla – edes 12,5-vauhtinen kierros ei lannistanut lahjakkuutta

Ponsse Cupin finaalin muhkea 12 000 euron ykköspalkinto matkasi Kari Lehtosen tallin uuden tähden mukana Kurikkaan.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Toto75

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi