Raviennakko: Kiitävä debytoi Jukka Huuskolan treenistä – "Ehkä ensimmäiseen starttiin ihan hyvä, että hevonen saa selkäreissun"

Killerin Toto5-kierroksen kakkoskohteena ajetaan enintään 11 500 euroa ansainneiden kylmäveristen 2140 metrin ryhmäajo. Iltapäivällä lähdön niukaksi suosikiksi on luotettu Jukka Huuskolan treenistä aloittava Kiitävä, joka starttaa Tommi Kylliäisen ohjastamana matkaan radalta kaksitoista."Odotukset ovat hyvät, mutta täytyy muistaa hevosella olevan pitkä starttitauko. Jostain kilpaileminen on kuitenkin aloitettava", Huuskola ajattelee.Edellisen kerran syyskuussa paikallisravitasolla kilpaillut Kiitävä siirtyi vuoden alussa Taisto Nurmiolta Luhankaan Huuskolan valmennukseen. Treeniotteiden perusteella tallin uusin tulokas vaikuttaa miellyttävältä."Hyväajoinen hevonen. Lähtöpaikka on numerona ikävä, mutta ehkä ensimmäiseen starttiin ihan hyvä, että hevonen saa tuolta väkisin jonkinnäköisen selkäreissun", Huuskola kokee.Kiitävä on vuoden 2009 kuningatarkisassa toiseksi sijoittuneen Oktaavian ainoa jälkeläinen. Noin puolitoista vuotta sitten ruunatun Kiitävän uran voittosaldo on yksitoista, kun startteja nyt 10-vuotiaalla Kiitävällä on takanaan vasta kuusitoista. Voitoista viisi on tullut paikallisraveista."Hevonen on kilpaillut tähän asti harvakseltaan. Mielenkiintoista nähdä kuinka se lähtee suorittamaan, kun lähdössä ajetaan pidempään kovaa. Jännä myös nähdä, kuinka kilpailuvietti on säilynyt ruunaamisen jälkeen. Kaksi kertaahan se vain on kisannut ruunana ja starteista molemmat ovat paikallisraveista", Huuskola tietää.Killerillä Kiitävä kilpailee kesäkengillä."Ihan normaalit päävehkeet laitetaan. Hyvin perusvarustuksella aloitetaan", Huuskola sanoo..