Komeettakuskilla suoraviivainen suunnitelma - "Tähdätään kärkinimien joukkoon"

Karsintalähdöissä kolme eniten pisteitä kerännyttä olivat Eelis Murtola, Tino Paldan ja Arna Ruohomäki. Kilpailun säännöt antoivat kärkikolmikolle finaaliin selkeän etulyöntiaseman, sillä trio pääsi pistejärjestyksessä valitsemaan ilmoitetuista hevosista ensin oman ajokkinsa.

Murtolan valinta oli Anna Torvisen valmentama Williamsburg, ja naisen puoliso Hannu Torvinen ehti jo markkinoida hevosta Murtolan ajokiksi.

"Hannu soitti jo ennen ilmoittautumisen loppumista. Hän sanoi, että Williamsburg kilpailee hyvässä nousukunnossa ja on hänen mielestään käypäinen hevonen tuohon lähtöön. Tein päätöksen, että ajettaan sillä", Murtola paljasti kisan jälkeen.

Lähtö juostiin toisena Toto75-kohteena 4000 euron ykköspalkinnolla, jonka lisäksi voittajaohjastajalle oli tarjolla 1000 euron arvoinen lahjakortti.

Kisasta tuli Williamsburgin täydellinen näytös. Se haki kiihdytyksen jälkeen 1600 ennen maalia kärkipaikan, josta Eelis Murtola kaasutteli loppusuoralla 30 metrin marginaalilla muiden alta pois.

"Ekalla puolikkaalla ajettiin rauhallisesti keulaan. Sitten määrätä matkavauhdin ja siinä mentiin sen verran rauhassa, ettei ollut kyllä missään vaiheessa mitään hätää. "

"Ensi vuonna en saa enää tähän kilpailusarjan osallistua kun tuli tänä vuonna yli 200 starttia täyteen, joten siinäkin mielessä oli mukava voittaa tämä kilpailu."

Murtola on ajanut tänä vuonna ahkerasti, ja voittojakin on kertynyt lauantain jälkeen kauden aikana peräti 23.

"Tuntuu hienolta, että on päässyt ajamaan enemmän ja yhä useamman valmentajan hevosia. Kun tulee vielä vähän menestystäkin niin sitten on saanut lisää ajettavia. On mahtavaa, että ihmiset luottaa ja pääsee ajamaan paljon kilpaa. Jonain päivänä tähdätään kärkinimien joukkoon, mutta sinne on vielä pitkä matka", Murtola päätti.

