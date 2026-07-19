Kuiper tykitti viimeiseltä sijalta St Michelin sankariksi 

St Michel oli sateesta huolimatta vauhtijuhla, sillä ensimmäiset 500 metriä kellotettiin kilometriajassa peräti 05,5-vauhtia. Diva Ek sai puolustettua siinä vauhdissa kärkipaikan, kun Don Fanucci Zet yritti väkisin edelle. Tämän jälkeen vauhti rauhoittui tuntuvasti, mutta kärkihevosista vain Diva Ek oli myös lopussa voittotaistossa.Daniel Wäjerstenin valmentama ja ohjastama Kuiper joutui ulkoradalta pakittamaan porukan hännille. Sieltä se korjasi kirissä yksitellen kypsät hedelmät. Diva Ek sai kiristettyä uudelleen vauhtia maalisuoran alussa, mutta Kuiper tuli niin ylivertaista vauhtia, että se ehti aina ykköseksi saakka.Daniel Wäjersten on nyt voittanut kaikki neljä suurinta kansainvälistä suurkilpailua Suomessa, Seinäjoki Racen, Finlandia-Ajon, Kymi Grand Prix'n ja St Michelin.St Michelin voittoa ei osattu odottaa, sillä Kuiper ei lähtöpaikkansa vuoksi kuulunut tämän vuoden kisan kuumimpiin suosikkeihin."Jäätiin viimeiseksi alussa, mutta kärjen avaus oli hurja", Wäjersten kommentoi. Santtu Raitalan hevosesta saimme hyvän selän. Loppukaarteessa tunsin, että pystymme nousemaan korkealle, sillä hevonen tuntui hyvältä. Maalisuoralla 150 metriä ennen maalia vedin siltä laput ja Kuiper tuli lujaa. Sen jälkeen näytti, että ehdimme ykköseksi."Kuiper on St Michelin voiton myötä ansainnut yli 400 000 euroa."Se on todella kovasukuinen hevonen. Isä on Face Time Bourbon ja emä Eddiction on Muscle Hillin sisko. Se on ollut luokkahevonen heti ensimmäisestä päivästä alkaen, kun se meille tuli", Wäjersten kommentoi.Diva Ek oli toinen, Don Fanucci Zet kesti kolmanneksi ja suomalaisista Antti Ojanperän tallin Combat Fighter kiri neljänneksi.