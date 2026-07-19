St Michelin maaliintulo. Diva Ek jää keulasta taakse, kun Kuiper tykittää ulkoa Daniel Wäjerstenin kannustamana.
St Michelin maaliintulo. Diva Ek jää keulasta taakse, kun Kuiper tykittää ulkoa Daniel Wäjerstenin kannustamana.Kuva: Maisa Hyttinen
Ravit

Kuiper tykitti viimeiseltä sijalta St Michelin sankariksi 

St Michelin avauspuolikas oli raju, ja sen myötä kenttä kääntyi lopussa. Viimeiselle sijalle pakittanut Kuiper lennähti ohi koko porukan.
Julkaistu
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St Michel
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